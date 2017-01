Avslöjar: Det här är "Årets julby" – Har både stans och landets fördelar"

Den gula skåpbilen stannar framför byggnaden som förr brukade vara lanthandel. Sven Jönsson vevar ner rutan.

– Täby är den ultimata platsen att bo på, tillräckligt nära stadens alla fördelar, men ändå landets fördelar som ger livsluft under vingarna, säger han efter att ha fått lite betänketid under sitt besök hos tandläkaren.

Även om barndomsvännen Håkan Lindhagen skämtsamt ifrågasätter sanningshalten i det påståendet, är det ändå en gemensam nämnare för hur byborna beskriver Täby. Landet men med närhet till staden, sysselsättning och aktiviteter.

– Det finns landsbygd jag tycker synd om, men den här landsbygden är gynnad. Nära till Örebro och Kumla, de bönder som lagt ner djurproduktionen har haft lätt att hitta nya jobb, säger Sven.

Britt-Inger Nilsson är ordförande i församlingsrådet. Hon tycker att Täby kyrkby kännetecknas av lantbruk, om än inte lika mycket idag som förr. Idag finns bara två kobönder kvar i Täby.

– Förr var det fler bönder som brukade jorden. Jorden brukas fortfarande, men av färre bönder med färre djur, berättar Britt-Inger Nilsson

– Det är stor skillnad. När jag började i området för Täby och Mosås, var det nio koböner och nio grisbönder, säger Sven Jönsson som var grisbonde fram till 2002.

Eva och Sven Jönsson flyttade från sin gård nere på gärdet in i vad som förr var en av de två lärarbostäderna intill kyrkan. I den andra bor Svens bror Lars Jönsson tillsammans med katten Oskar. Efter att Lars blev änkling behövde han inte båda husen, så när Eva och Sven pensionerades flyttade de in i det ena huset, medan en av deras söner och hans familj flyttade in i gården.

En av de största förändringarna i byn som ligger 12 kilometer sydväst om Örebro, var att Örebro flygplats anlades. Den invigdes 1978.

– En hel bydel med bönder är nu som en död zoon, säger Sven Jönsson.

Idag är Täbygården byns enda egentliga samlingspunkt.

– Den kan man hyra vid bröllop, dop och kalas. Vi är sju kvinnor som väver på vävstolar på övervåningen, det har vi gjort i 15-20 år, berättar Eva Jönsson.

Även sockenrådet håller till i Täbygården.

– Vi är några som startat ett sockenråd. Vi har anordnat vinterkafé på sportlovet, after school-verksamhet för barn, filmkväll för vuxna och temafester. Vi gör det för att öka gemenskapen, säger Erika Lindhagen.

Erika Lindhagen är barnbarn till Karl-Göst Lindhagen, mannen som 1948 startade en annan samlingspunkt i byn, nämligen Lindhagens speceri och konfektur. Socialbidragssystemet var inte utvecklat på den tiden, men mat behövde man, så i lanthandeln tilläts man köpa på krita, eller ”handla på bok”, förklarar sönerna Håkan och Mats Lindhagen. Det var inte heller bara en lanthandel, utan där fanns även poststation, postfack och bensinmack.

Idag bor barnbarnet Erika där med Ingemar Johansson, sonen Elliot, medan två vuxna barn flyttat hemifrån. Om det är något hon saknar, är det fler bussar och en cykelbana. Hon vågar inte låta sonen cykla på bilvägen, eftersom folk kör så fort på den kurviga vägen med skymd sikt.

– Det går ingen busstrafik här. På vardagar är det en eller två in till stan på morgonen, och en tillbaka på eftermiddagen. Ingen på helgerna. Så det blir mycket bil, men det blir många tillfällen att övningsköra när man ska ta körkort.

Erika vill inte att barnen ska behöva lida för att paret valt att bosätta sig i Täby.

– Vi är väldigt delaktiga i barnens aktiviteter, vi har valt att bo här och vi får se till att de får alla möjligheter. Det är en positiv grej, tycker vi, säger hon.

Täljeån och området omkring var en källa till aktiviteter. Bandy spelades med korkbollar som flöt om de föll i strömfåran. Is spolades på gärdet bakom skolan. Ner för en stor halmstack åkte man skidor.

– Det gick fort och det var brant, men den var bara några meter. Det var en jättehög som hade sjunkit ihop, blivit hårt packad och som byggdes på lite varje år, säger bröderna Håkan och Mats och skrattar.

Än idag spolas isen på ideell basis.

– Gubbarna spelar bandy på kvällarna, det kan bli flera kvällar i veckan, och det är på liv och död, säger Erika.

– Det är VM varje kväll, fyller Mats i.

På somrarna badade de i ån och man aktade sig för Karins göl, en grop där någon Karin drunknat enligt sägnen. Man gjorde flottar och fiskade kräftor. Mängder av kräftor, fram tills det blev pest.

– I början av 60-talet var det otroligt mycket kräftor, det var karnevalsstämning 7 augusti klockan 17. Innan det reglerades ägde markägarna även vattnet. I och med regleringen skulle även de med gårdar längre bort få ta del av vattnet. Som tolvåring hade jag som sommarjobb att slå ner järnpelare med en man från länsstyrelsen. Det sas att Stora hotellet i Örebro stod här och köpte sina kräftor om kvällarna, berättar Håkan.

I kyrkan som härstammar från medeltiden hålls gudstjänst var tredje söndag.

– Jag önskar jag var där oftare, den är enkel och lantlig. Varje jul tänker jag att jag ska gå på julotta, men julafton brukar vara så intensiv så det blir inte av, säger Erika Lindhagen.

Senaste julottan kom fler besökare än året innan, upp emot ett sjuttiotal, uppskattar Britt-Inger Nilsson, ordförande i församlingsrådet. Även första advent var kyrkan välbesökt, då sjöng Täbykören tillsammans med Mosjö kyrkokör.

Malin Lindström låser upp kyrkporten med en nyckel stor som en hand. Hon är tillförordnad församlingsherde i Mosjö-Täby församling och har varit präst i Örebro i fem år. Sedan 2014 ingår församlingen i Örebro pastorat.

– Det är en väldigt fin vigselkyrka på sommaren, så många kära brudpar jag har fått viga. Det är ett par i princip varje lördag, många har anknytning hit och känner mycket för kyrkan, säger Malin Lindström.

Vad känner du själv för den här kyrkan?

– Jag tycker om att den är så gammal, jag brukar tänka på hur många som varit här, levt här och haft det som sin kyrka. Man får vara en i raden av präster i den här församlingen och det är fint, säger hon.