Pelle Blohm: Arv eller miljö - vem vinner?

Den gamle fotbollsliraren och bland annat ÖSK:aren Rolle Åman lade ut en fråga på Facebook i veckan. Inför ett skrivprojekt ville han ha tips på hur många fäder och söner som representerat samma klubb på elitnivå. Det verkar utifrån hans fråga vara någon sorts fundering över arv och miljö inom fotbollen. Exemplen rasade in, namn efter namn efter namn efter namn. Farfar, pappa, son, son pappa, farfar. Själv filosoferade jag över just detta i en DN-krönika för några år sedan. Jag hade varit på en begravning av en morbror i Laxå och när jag satt och drack kaffe efteråt och såg på en del av min släkt jag numer bara träffar på just begravningar så kom det över mig. Det märkliga i att jag blev en elitfotbollsspelare.

Som jag konstaterar i ett kapitel i min självbiografi som just skrivits klar: Det fanns egentligen ingenting som talade för att jag skulle bli en elitspelare i fotboll. På min mammas sida är alla mina potentiella manliga förebilder lastbilschaufförer, smeder, svetsare, bilmekaniker och byggare av veteranbilar medan min farfar hade bensinstation där även pappa jobbade innan han började köpa kiosker och gatukök. Pappa kan för övrigt bygga och svetsa ihop en gammal motor han också. Men ingen av alla dessa män höll på med någon idrott i allmänhet eller fotboll i synnerhet. Det finns således inga gener alls som jag kunde åka snålskjuts på i min karriärstege. Medan jag i min tur inte har fått nått av min släkts styrkor då jag knappt kan slå i en spik. Brukar säga att jag är det svarta fåret i en släkt av Macgyver-typer som kan bygga en motorcykel av en osthyvel, en gummisnodd, lite tejp och en dosa Röda Lacket.

Alla dessa namn på Rolle Åmans lista och de namn jag själv tidigare uppmärksammat, kan det göra att dom skymmer sikten. Att man fokuserar onaturligt mycket på hela släkter av elitfotbollsspelare. Hur många som jag finns det i den svenska fotbollen? Spelare helt utan förankring i rörelsen. Fler eller färre? Min karriär byggdes troligen på grund av miljön. Jag växte upp på Trängens IP eftersom mina föräldrar drev Fyrkantens gatukök där. Dom jobbade jämt så då var jag också där om jag inte var på fritidsgården. Fotboll och ishockey och rinkbandy dygnet runt. Jag blev väl bra för att jag tränade mycket. Antar jag. Ni som forskar. Vad säger ni?

Listan

1) Ishockey: Var på ishockey för första gången denna säsong på Örebro-matchen mot Luleå. Det blev vinst. Brukar bli det de få gånger jag går. Har inte varit på en förlust på tre år. Borde nog gå oftare.

2) Asfaltsbarn på landet:Var ute och fotograferade i Järle i veckan. Promenerade i spenaten, halkade, ramlade, plurrade och gick en svettig omväg på genvägen. Det här med landsbygden är farligt…

3) Hindersmässan och myten?Alla jag pratat med om Hindersmässan säger att det alltid brukar vara så satans kallt denna helg. Men inte i år, inte förra året. Myt eller finns det statistik som styrker tesen?