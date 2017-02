21-åring misshandlade sin mamma med stol – döms till rättspsykiatrisk vård

Det var i december 2016 som 21-åringen var på besök hemma hos sin mamma. Vid ett tillfälle tog modern ifrån honom hans telefon och han blev upprörd. I förhör ska 21-åringen ha sagt att hans mor var jobbig och provocerande och att han blev arg när hon tog hans telefon. Han ska också ha sagt att han känt sig ”blockerad” av henne. Därför började han slå henne med knytnävarna i ansiktet. Därefter ska han ha kastat en dator på henne för att senare plocka upp en stol som han fortsatte slå henne med.

När modern föll till golvet och kröp in under ett bord ska misshandeln ha slutat. 21-åringen gick då och ringde på hos en granne för att berätta vad som hänt och be om hjälp att ringa polis och ambulans. 21-åringen har berättat att han äter medicin som han tror påverkar honom. Han ska också ha sagt i förhör att han under misshandeln tänkte att han ville ha en kniv. Han ska också ha sagt till poliserna att han gjort en lista i huvudet över personer han vill se döda, både hans mor och hans bror finns med på den listan.

Vid huvudförhandlingen har 21-åringens mamma vittnat och berättat att sonen aldrig slagit henne tidigare. Hon säger att han är sjuk och behöver hjälp och att den medicin han haft hittills verkar göra saken värre.

I ett rättspsykiatriskt utlåtande, inhämtat från tingsrätten, görs bedömningen att 21-åringen begått misshandeln under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det slås också fast att han vid tiden för undersökningen led av en allvarlig psykisk störning och att han har behov av psykiatrisk vård. Örebro tingsrätt dömer mannen för grov misshandel till rättspsykiatrisk vård med en föreskrift om särskild utskrivningsprövning.

Eftersom att tingsrätten gör bedömningen att 21-åringen riskerar att återfalla i brott om han försätts på fri fot ska han vara kvar i häktet tills domen vinner laga kraft. 21-åringen är sedan tidigare ostraffad.