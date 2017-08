Flera villainbrott i Gyttorp i helgen

På Lodstigen upptäckte en villaägare hur någon lyft bort en fönstersektion ur altanen. Gärningsmannen ska sedan ha gått in på altanen och därifrån brutit upp ett fönster för att ta sig in i villan. Inbrottet skedde någon gång under fredag till måndag. Vad som stals vid inbrottet är ännu oklart.

På Kollergångsvägen har någon krossat ett altanfönster med en sten och gått in i en villa. Det inbrottet ska ha skett mellan fredag och söndag. Även här är det oklart vad som stulits.

Redan igår kunde NA rapportera om ett tredje inbrott, på Krutstampsvägen natten till lördagen. Här har gärningsmannen brutit upp ett fönster på baksidan av huset och tagit sig in i villan.