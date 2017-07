– Man har tagit sig in i garaget och försökt stjäla en bil som står där, men man har inte lyckats. Det finns skador på tändningslåset bland annat, säger Erik Hiding, vakthavande befäl vid polisen i Örebro.

Anmälan kom in till polisen under söndagsmorgonen och inbrottet har enligt anmälaren troligen skett under natten. Vid 16.30-tiden var polisen på plats i området för att undersöka platsen.