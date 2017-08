Misstänkt våldtäkt på epa-träff i helgen

Under natten mot söndag anmälde en ung tjej att hon blivit utsatt för en våldtäkt på parkeringen vid Mariebergs köpcentrum. Händelsen ska ha ägt rum i samband Sverigeträffen för epa-traktorer då en stor mängd ungdomar träffades.

– Polisen har varit på plats under kvällen och pratat med målsägande. Hon är förhållandevis ung, men inte under 15 år, säger Jonas Rydén, chef för grova brott på polisen i Örebro.

Det finns ännu ingen misstänkt för brottet. Polisen har gjort sedvanliga undersökningar och utreder nu händelsen.

Under natten mellan lördag och söndag kom det också in en anmälan om misshandel i anslutning till epa-träffen. Handlare och boende i området har uttryckt frustration över träffen. Den upplevs som mycket störande, både under själva kvällen och efteråt i form av nedskräpning. Det skriver polisen i ett inlägg på facebook på måndagsförmiddagen. Polisen upplevde under kvällen att det hade behövts mer resurser för att kunna hålla ordning på platsen och efterlyser nu konstruktiva förslag som kan förebygga att något liknande händer igen.

– Vi måste göra något åt det här. Vi måste lägga våra resurser på annat. Det här borde gå att förebygga. Vi är in te emot att de träffas. men det måste ske i ordnade former, säger Fradrik Malm, kommunpolis i Örebro.

Epa-träffen intierades på facebook och det fanns inge formell arrangör av träffen. Ungdomarna hade heller inte sökt tillstånd för att träffas i Marieberg.

– Det är svårt att avbryta en sådan här tillställning. Då krävs svårare ordningsstörningar och en arrangör som vi kan vända oss till. Det är skillnad om de söker tillstånd.

Tidigare träffades ungdomarna vid Örebromässan. Men efter att de byggde om parkeringen där har träffarna flyttats till Marieberg. Fredrik Malm tror att man skulle kunna göra något liknande i Marieberg.

Han menar också att det är viktigt att göra något åt drickandet.

– Man kunde ha gjort mer för att få ner alkoholkonsumtionen.