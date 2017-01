Polisen larmades om inbrottet klockan 09:12 och tekniker kommer att genomföra en brottsplatsundersökning under dagen. Tjuvarna tog sig in på området genom att klippa upp ett staket – därefter har de stulit verktyg och maskiner till ett okänt värde. En del gods fanns kvar, vilket enligt polisen kan tyda på att de blev avbrutna under inbrottet.