Ny misstänkt anhållen för mordet på Järntorget – nekar till brott

Det var Aftonbladet som var först med att berätta om gripandet. Stefan Wickberg som är pressinformatör vid polisen i Bergslagen bekräftar att en person gripits under natten till tisdag.

– Det är en ny person frihetsberövad. Den vi hade tidigare släpptes i natt. Där har utredningen gått framåt. Och det är vad jag kan säga just nu, säger han.

Enligt polisen är mannen anhållen och på sannolika skäl misstänkt för mord. Mannens advokat Ylva Hagstedt skriver i ett sms till NA att hennes klient nekar till misstankarna.

Den andre mannen som har släppts är dock fortsatt misstänkt.

"Det finns fortfarande misstankar mot den här tidigare personen som satt anhållen, men de är kraftigt försvagade, säger Anders Sjöberg, polisområdeskommunikatör", till SVT Örebro.

Enligt uppgift till Aftonbladet greps den misstänkte i Skövde. Uppgiften bekräftas för SVT.

"Det stämmer. Det hela gick lugnt till. Vi var med och tittade på, och det är polisen i Bergslagen som har skött hela den här insatsen", säger Hans Lippens, talesperson vid polisen i region Väst.

Under måndagen meddelade polisen att man hade en uppfattning om vem den mördade personen är. Nu meddelar polisen via sin hemsida att brottsoffret är identifierat. Under tisdagen fortsatte också polisens tekniker sitt arbete vid brottsplatsen. Runt den offentliga toaletten vid Järntorget där den avlidne mannen hittades finns fortfarande polisavspärrningar.

Karl-Erik Antonsson som är åklagare i ärendet hänvisar till polisen på tisdagsmorgonen.

