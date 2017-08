Cyklist träffades av svängande lastbilssläp

Det var på tisdagseftermiddagen när mannen cyklade längs med väg 205 vid södra infarten till Askersund som olyckan inträffade. Strax innan rondellen blev cyklisten omkörd av lastbilen på vänster sida innan de båda stannade vid väjningsplikten när de kom fram till rondellen. Cyklisten som skulle rakt fram i rondellen valde att låta lastbilen åka före för att vara säker på att inget skulle hända.

När lastbilen sedan kör in i rondellen och svänger höger så träffar en del av lastbilens släp styret på mannens cykel vilket gör att mannen ramlar omkull och cykeln följer med in under lastbilens släp. Lastbilschauffören berättar att han sett cyklisten i sin döda vinkel innan svängen men att han sen försvinner bort och att i nästa stund ser han att cyklisten ramlat.

Trots krocken med släpet så klarade sig cyklisten efter omständigheterna bra. Cyklisten kände av lättare smärta i benet men hoppades bli bra inom några dagar. Det som tog mest skada av olyckan blev cykeln vilken krossades under lastbilen.

Varken lastbilschauffören eller cyklisten ville gå vidare med ärendet så krocken sågs som en olyckshändelse.