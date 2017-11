Så söker polisen efter den försvunne 40-årige mannen: "Ska kontrollera en isvak"

Mannen försvann från sin lägenhet i Svartå på söndagen. Under måndagen gick polisen ut med en efterlysning efter honom – man publicerade i samband med det hans namn och bild på facebook. Polispatruller inledde sökandet efter mannen, och under måndagskvällen kopplades också militären in.

– Sökandet har fortsatt under hela natten, med ett flertal patruller. Nu under morgontimmarna söker sju patruller efter honom. Under förmiddagen kommer det också att fattas beslut om man ska söka från luften, med helikopter, säger Stefan Dangardt, pressinformatör på Örebropolisen.

Förutom bostaden i Svartå har polisen ingen särskild plats att utgå ifrån under sökandet.

– Vi kollar naturligtvis alla tips som kommer in. Vi har exempelvis en isvak i Älgsjön som vi ska kontrollera – vi vet inte riktigt hur den uppstått.

Mannen är cirka 190 centimeter lång, har kort kort cendréfärgat hår. Han var troligen klädd i en blå vinterjacka. Han lämnade sin lägenhet på söndagen, och polisen kontaktades vid 23.30-tiden.

