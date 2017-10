De bor i husvagn året runt: "Man kan inte bo bättre"

TV: Så lever de livet i husvagn

Solen är på väg ner och temperaturen sjunker sakta i förtältet. Kaj Stefanius tänder en brasa i kaminen och efter ett tag är det riktigt skönt. Kicki och Kaj har nyligen kommit hem från sina arbeten i stan när GD hälsar på. Vi kliver in i förtältet som har trägolv, soffa och matgrupp. De bjuder på kokkaffe och muffins.

– Det är en livsstil att bo så här, man kan inte bo bättre. Man är mer ledig nu än när man hade hus, säger Kaj .

Efter drygt 20 år i hus fick Kaj Stefanius nog. Med eget företag i byggbranschen blev han helt enkelt less på förväntan att snickra hemma, hos grannar, vänner och släktingar, på all sin lediga tid. Efter att barnen flyttat hemifrån kom funderingarna på annat boende. Kaj och Kicki hade provat på campinglivet under semestrar och trivdes. Då bestämde de sig för att bo i husvagn under ett år. Bara för att se hur det kändes. Nu har det gått drygt sju år.

– Vi har faktiskt tittat på ett hus men när vi kom hem hit sen insåg vi hur bra vi har det här, säger Kicki.

Vi gifte oss faktiskt i förtältet

Kaj och Kicki var ett par när de var 15 år. Förhållandet tog slut och de bildade familj på varsitt håll. Tjugo år senare träffades de av en slump och efter tre veckor flyttade Kicki och hennes barn in till Kaj, som bodde i hus i Skutskär med sina barn. Men det dröjde ytterligare tio år innan de gifte sig.

– Vi gifte oss faktiskt i förtältet. Regnet smattrade på tältduken så vi hörde knappt vad prästen sa, säger Kicki.

Saknar ni någonting här?

– Jag önskar ibland att jag hade mer kläder. Dessutom har jag varit en samlare men det går inte här. Köper man en sak måste man slänga en annan. Men det är ganska skönt, säger Kicki.

På sommaren åker de ibland på semester i sin andra husvagn. Det har blivit resor till Finland och Norge bland annat. Vintertid brukar Kaj och Kicki åka söderut till värmen. Tidigare år har de rest till Indien, Gambia och Thailand. I vinter blir det fem veckor i Vietnam. På frågan hur länge de kommer att bo så här svarar Kicki att hon kan tänka sig ett litet hus eller en lägenhet när de blivit pensionärer.

– Vi är lite kluvna men jag kan tänka mig att köpa en segelbåt och bo på, säger Kaj och ler.

I Sverige finns 175 campingar som har öppet året runt.

– Boende utanför högsäsong ökar. Det är roligt. Anläggningar satsar på att göra boendet attraktivt även på lågsäsong med aktiviteter och restauranger, säger Lars Isacson, vd SCR Svensk Camping.

Fakta

Kaj Stefanius, 53 år, egenföretagare i byggbranschen och Kicki Stefanius, 54 år, samordnare i ett hemtjänstföretag. Båda jobbar även i föreningen som driver campingen.

Familj: tillsammans har de sex utflugna barn och tre barnbarn.

Bor: i husvagn med förtält på Engesberg camping i Gävle.