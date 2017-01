Min första lägenhet - tidigare poliserna berättar

Göran Gunnarsson, Polisens presstalesman 1995-2005, Örebro:"Den allra första var egentligen min frus, för jag flyttade in hos henne. Den låg på Strömersgatan 7 i Örebro och det huset är rivet nu.Det här var i mitten på 60-talet. Det fanns vatten och avlopp, men ingen toalett, utan det var dass på gården. Vi hade inte heller värme, utan värmde upp bostaden med en fotogenkamin.Vi var ändå rätt stolta över vår egna bostad. Det var en etta med kök och en liten hall och i hallen fick vi in en säng, som vi hyrde ut åt en kompis.Dusch hade man ju inte på den här tiden. Man gick till badhus eller fyllde upp ett kar med vatten som man värmde om man skulle bada.Efter den här bostaden fick min fru tag på en annan lägenhet i samma område, via sitt jobb. Den hade torrdass inomhus, kommer jag ihåg, i en omgjord garderob.Där bodde vi en kort tid innan vi flyttade in i vårt första riktiga gemensamma hem, som var en helt nybyggd och modern tvårumslägenhet på Varbergagatan 170 – vi var de allra första hyresgästerna där. Det var som att komma till himmelriket! Jag minns att vi fick ett statligt bosättningslån som vi köpte nya möbler för.Ett minne jag har är efter min frus möhippa. Då hade hennes vänner smugit sig in i lägenheten och bäddat om hennes säng och lagt skorpsmulor och grejer där”.

Torbjörn Carlson, vd Cederbergska stiftelsen, tidigare polisens presstalesman (2005- 2011), Örebro:"Jag flyttade in hos den kvinna som jag fortfarande är gift med. Jag var runt 19 år och hennes tvåa blev vår gemensamma lägenhet. Lägenheten låg i Storå norr om Lindesberg i en före detta lärarbostad. Det var fem, sex lägenheter i huset och i början var alla hyresgäster ensamma tjejer. Det var en del besök av unga herrar där under åren som man blev bekant med. Så småningom blev det mer permanenta herrar som kom och till slut flyttade de också in. Vi hade en bra sammanhållning vi som bodde där.Huset, var beläget vid vattnet och hade en stor fin trädgård och där brukade vi spela och ha grillaftnar tillsammans.Lägenheten var redan möblerad av min fru när jag flyttade in, men jag framhärdade ivrigt att vi skulle göra plats för mitt skrivbord som jag fått av mormor och morfar, och så blev det.Huset var gammalt, men modernt, fast vi saknade diskmaskin.Vår första nyårsafton hade vi bjudit hem gäster. Vi skulle bjuda på kalkon, men när jag tog ut den ur ugnen tappade jag den och den åkte kana över hela golvet. Men jag sa ingenting till gästerna, utan sköljde bara av den under kranen.Efter fyra år byggde vi hus i Ervalla. Vi köpte en timmerstomme, resten fixade jag. Jag var 22 år och nyutbildad polis och jag jobbade hårt under kvällar och helger för att få det färdigt snabbt. Huset kom i slutet av april 1978 och i slutet av augusti flyttade vi in. Stommen var isolerad, men bjälklag, golv, reglar och mellanväggar byggde jag. När det var dags att tapetsera och måla var orken slut, så då hyrde vi in experter. I dag har vi överlåtit huset på vår son."