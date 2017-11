Nu blir det köpläge för villor och bostadsrätter i länet

Slår man ihop alla köp av villor i länet visar det att priserna under de senaste 12 månaderna ökat med 4%. Å andra sidan, tittar man däremot bara på de 3 senaste månaderna finns en prisminskning på 2 %. Priserna sjunker alltså om man ska tro statistiken.

Snittpriset på en villa i länet är knappt 2 miljoner kronor, mkr . Men ett snittpris säger ju bara en del av sanningen. Det är en stor prisskillnad i länets tolv kommuner. Dyrast är snittvillan i Örebro där den kostar 3, 2 mkr, billigast i Hällefors där den kostar 0,5 mkr.

Och nu har alltså snittpriset för villor börja sjunka. Mest har priserna fallit i Karlskoga. Där handlar det om -9%, följt av Kumla, -6% och Hallsberg -4%.

Anders Hallström är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Karlskoga. Han känner inte igen att priset på villor är på väg ner i Karlskoga.

- Det är ett litet statistiskt underlag, 53 villor, och jag tror att det helt enkelt handlar om att det är billigare villor som sålts, jämfört med tidigare i år. Jag har inte märkt av någon prisminskning. Däremot är det en inbromsning av marknaden. Det tar lite längre tid att sälja i dag än för ett tag sedan, säger han.

I Örebro och Askersund fortsätter priserna på villor att öka. I Örebro är ökningen 5 % under senaste 12 månaderna och 1,6 % under senaste 3 månaderna. Siffrorna för Askersund är anmärkningsvärda +29% under senaste tolv månaderna och +3% senaste 3 månaderna.

- Prisökningen på villor i Askersund är en effekt av att efterfrågan är större än utbudet, säger Helene Åhlund som är mäklare vid Svensk fastighetsförmedling och fortsätter:

- Man får mer bostad för pengarna i Askersund än i till exempel i Örebro där kvadratmeter-priset ligger på 24000 kr för en villa. I Askersund ligger kvadratmeter-priset på 14 000 kronor.

Hon menar att Askersunds snabba prisökning beror på att Askersund legat lågt i pris och nu kommit ifatt övriga länet.

Tittar man på bostadsrätterna i länet har de ökat i snittpris senaste 3 månaderna. Det beror på att priserna i Karlskoga och Örebro dragit iväg. I Karlskoga finns en ökning av priserna med 6%, i Örebro med 2%. Övriga kommuner har för få sålda för att Mäklarstatistik ska ta fram procentsiffror.

Snittpriset på en bostadsrätt i länet är 1,4 mkr eller 20 000 kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen på bostadsrätterna har åkt lite berg- och dalbana. För fyra år sedan lågsnittet på 13000 kr/kvm för att stiga till nära 23 000 kr/kvm i december 2016. Nu har priset dragit sig tillbaka till 20 000 kr/kvm.

Fritidshusen till sist. Här ligger länssnittet på på nära 0,9 miljoner kronor. En kuriositet är att fritidshusen kostar nära 1,3 miljoner kronor i Hällefors medan en villa alltså kostar en halv miljon kronor i samma kommun.

Men att äga en villa, bostadsrätt eller fritidshus verkar ändå löna sig över tid, kan man konstatera. De senaste 20 åren har snittpriset för en villa i länet ökat från knappt 0,7 mkr kronor till 2 mkr. Det är en ökning på 285 procent. Enligt SCBs prisomvandlare motsvarar 0,7 mkr i dag 0,9 mkr, en ökning med endast 26 %.

Tittar man på bostadsrätter har snittpriset gått upp från 1 632 kronor/kvadratmeter till 20 644 kronor/kvadratmeter under perioden 1996-2016. Det är en prisökning på 1200%.

Sverige som helhet visar sjunkande priser, enligt Svensk Mäklarstatistik.

- Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad. Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång. I riket som helhet har bostadsrättspriserna ökat med +31% de senaste 3 åren och +57% de senaste 5 åren. För villor är motsvarande uppgångar +32% respektive +47%, säger Per-Arne Sandegren på Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsmarknaden har inte svalnat så här snabbt sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Industri. ”Slut på snabba budgivningar och rekordpriser” kommenterar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling uppgifterna från Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% samtidigt som villapriserna stått stilla om man räknar samman hela Sverige.

- Avmattningen på bostadsrättsmarknaden är tydligast i Stockholmsområdet där 4 av 10 lägenheter säljs i Sverige. Senaste månaden har priserna gått ned med -1% och i centrala Stockholm registrerar vi en nedgång på -2%.

Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna senaste månaden, -1% respektive -3%, men tittar man på statistik för senaste tolv månaderna, årstakten, visar det prisökningar på +11% respektive +13% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

- Villamarknaden visar också tecken på inbromsning. I Stor-Stockholm föll priserna -1% senaste månaden och årstakten har nu sjunkit till +4%. Villapriserna i Stor-Göteborg var under oktober oförändrade och i Stor-Malmö noterar vi en nedgång på -1%. Även här sjunker årstakten, båda områdena ligger nu på +9%, säger Per-Arne Sandegren.