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norra | 09.32

Här är alla matcher med Forward, Rynninge och Karlslund som vi livesänder från Norrettan

Spara den här sidan! Nedan hittar du efterhand länkar till samtliga livesända matcher med Forward, Rynninge och Karlslund 2018.

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Missa inte: Jättesatsning på division 1-fotbollen – vi livesänder 41 av Örebrolagens matcher

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Här hittar du alla matcher vi sänder

8/4 BK Forward - Assyriska FF

14/4 Sandvikens IF - Karlslunds IF HFK

15/4 Team TG FF - Syrianska FC

21/4 Rynninge IK - Assyriska FF

22/4 Syrianska FC - BK Forward

27/4 Västerås SK FK - Rynninge IK

5/5 Rynninge IK - Sandvikens IF

5/5 Karlslunds IF HFK - Assyriska FF

13/5 Västerås SK FK - Karlslunds IF HFK

13/5 Sandvikens IF - BK Forward

27/5 Team TG FF - Rynninge IK

1/6 Rynninge IK - Syrianska FC

6/6 BK Forward - Karlslunds IF HFK

9/6 Rynninge IK - BK Forward

16/6 Syrianska FC - Karlslunds IF HFK

21/6 Västerås SK FK - BK Forward

24/6 Rynninge IK - Skellefteå FF

29/6 Rynninge IK - Karlslunds IF HFK

1/7 Skellefteå FF - BK Forward

7/7 BK Forward - Umeå FC

14/7 Karlslunds IF HFK - Rynninge IK

14/7 Assyriska FF - BK Forward

8/7 Karlslunds IF HFK - Skellefteå FF

21/7 Sandvikens IF - Rynninge IK

21/7 Karlslunds IF HFK - Västerås SK FK

22/7 BK Forward - Skellefteå FF

18/8 BK Forward - Syrianska FC

19/8 Assyriska FF - Karlslunds IF HFK

25/8 Karlslunds IF HFK - BK Forward

26/8 Syrianska FC - Rynninge IK

1/9 Karlslunds IF HFK - Syrianska FC

2/9 Assyriska FF - Rynninge IK

9/9 Umeå FC - BK Forward

9/9 Rynninge IK - Västerås SK FK

15/9 Karlslunds IF HFK - Sandvikens IF 

16/9 Skellefteå FF - Rynninge IK

29/9 BK Forward - Rynninge IK

13/10 BK Forward - Västerås SK FK

21/10 Skellefteå FF - Karlslunds IF HFK

27/10 BK Forward - Sandvikens IF

4/11 Karlslunds IF HFK - Team TG FF

Bild: TT

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