Här är alla matcher med Forward, Rynninge och Karlslund som vi livesänder från Norrettan

Missa inte: Jättesatsning på division 1-fotbollen – vi livesänder 41 av Örebrolagens matcher
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14/4 Sandvikens IF - Karlslunds IF HFK
15/4 Team TG FF - Syrianska FC
21/4 Rynninge IK - Assyriska FF
22/4 Syrianska FC - BK Forward
27/4 Västerås SK FK - Rynninge IK
5/5 Rynninge IK - Sandvikens IF
5/5 Karlslunds IF HFK - Assyriska FF
13/5 Västerås SK FK - Karlslunds IF HFK
13/5 Sandvikens IF - BK Forward
27/5 Team TG FF - Rynninge IK
1/6 Rynninge IK - Syrianska FC
6/6 BK Forward - Karlslunds IF HFK
9/6 Rynninge IK - BK Forward
16/6 Syrianska FC - Karlslunds IF HFK
21/6 Västerås SK FK - BK Forward
24/6 Rynninge IK - Skellefteå FF
29/6 Rynninge IK - Karlslunds IF HFK
1/7 Skellefteå FF - BK Forward
7/7 BK Forward - Umeå FC
14/7 Karlslunds IF HFK - Rynninge IK
14/7 Assyriska FF - BK Forward
8/7 Karlslunds IF HFK - Skellefteå FF
21/7 Sandvikens IF - Rynninge IK
21/7 Karlslunds IF HFK - Västerås SK FK
22/7 BK Forward - Skellefteå FF
18/8 BK Forward - Syrianska FC
19/8 Assyriska FF - Karlslunds IF HFK
25/8 Karlslunds IF HFK - BK Forward
26/8 Syrianska FC - Rynninge IK
1/9 Karlslunds IF HFK - Syrianska FC
2/9 Assyriska FF - Rynninge IK
9/9 Umeå FC - BK Forward
9/9 Rynninge IK - Västerås SK FK
15/9 Karlslunds IF HFK - Sandvikens IF
16/9 Skellefteå FF - Rynninge IK
29/9 BK Forward - Rynninge IK
13/10 BK Forward - Västerås SK FK
21/10 Skellefteå FF - Karlslunds IF HFK
27/10 BK Forward - Sandvikens IF
4/11 Karlslunds IF HFK - Team TG FF