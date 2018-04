Ibrahim frälste Forward till skrällvinst – tillägnade målet sin son: ”Jag mår så bra just nu”

(+) LÄS OCKSÅ: BK Forward har byggt om inför heta säsongen: "Det måste ske på vårat sätt"

Josef Ibrahim var ett enda stort leende efteråt när Forward fullbordat vändningen, 0–1, till den skrällartade 2–1-segern mot Assyriska. Och inte undra på det när han själv fick kliva fram och sätta det matchavgörande målet.

– Det går inte att beskriva. Innan matchen var vi underdogs. Jag vet inte hur många gånger pengarna det var på att spela på oss, men alla trodde att de skulle ta hem tre poäng i dag. Men vi visade att vi är ett lag att räkna med, säger Ibrahim och fortsätter:

– Det är många som inte tror på oss, svenska spel och en massa skit … eller ursäkta mitt språk men jag är bara så lycklig. Det är därför jag pratar så här för de tippar att vi ska åka ur och det ena och det andra. Men vi är BK Forward och vi är starka kollektivt. Otroligt skönt att vinna, jag kan inte sätta ord på hur skönt det var.

Ni är underskattade helt enkelt?

– Det är vi och det kommer vi att vara i varje match som nykomlingar och det är väl lite förståeligt på sitt sätt. Sedan vet jag inte om Assyriska gjorde det i dag men vi krigade och vi kommer aldrig att ge oss.

Det verkar onekligen vara bra tändvätska?

– Det blir det. Man blir extra motiverad, sedan hur vi gör det här som lag är helt otroligt. Varje spelare från Jeff (Gal) i mål till Anderson i anfallet och de på bänken och tränarna. Det är tillsammans vi gör det här och det är tillsammans vi är som starkast.

Se Forward–Assyriska i repris här nedan:

Men det började motigt när Assyriska satte 1–0 i den tionde matchminuten när Love Reuterswärd hittade in till Kevin Krans som prickade nättaket bakom chanslöse Jeff Gal i Forwards mål. Forward lät sig dock inte nedslås utan kvitterade med en fin nick på Anton Renmarks ännu finare inlägg i den 26:e matchminuten.

– Vi pratade innan matchen att gör de 1–0 så är det inga problem. Vi ska bara köra på och vi fortsatte att kriga. 1–1 Anderson med jättefint förarbete från Anton. Sedan i andra halvlek pratade tränarna om att det finns möjligheter att straffa dem och det gjorde vi. Vi var kompakta och jobbade bra ihop så vi vett att chansen skulle komma. Och nu hade jag turen att sätta dit den?

Hade turen? Så blyg behöver du väl inte vara?

– (Skratt) Det var okej, det var okej.

Mer än okej. Forward vann boll på mittplan och bollen nådde Ibrahims fötter och den kvicke 27-åringen kom med full fart en mot en med sin försvarare och lyckades vinna en yta och placerade sedan in 2–1 med ett lågt skott som letade sig in via bortre stolpen och in.

– Jag älskar de ytorna när jag kommer rättvänd mot en back. Det är bara att köra. Det finns ingen broms där. Sedan har jag kommit i sådana lägen förut och skjutit. Jag tvekade inte. Bara att skjuta och sedan var det som sagt tur att den gick in.

En på förhand överraskande premiärseger för Forward som fortsätter att ha Trängen som en ointaglig borg. Laget vann samtliga matcher på hemmaplan förra säsongen och tog alltså en trea även här.

En revansch för Josef Ibrahim som ett tag inte ens trodde han skulle kunna spela premiären när han i början på året skadade knäet i en futsalmatch med ÖSK.

– Jag skadade mig i derbyt och var borta i typ en och en halv månad. Men när jag fick smällen så tänkte jag att jag blir borta till sommaren. Jag kunde inte gå på två-tre dagar. Det är över, tänkte jag. Men sedan började jag tänka att jag inte skulle ge upp. Jag krigade på att komma tillbaka. Första matchen när jag var tillbaka så gjorde jag ett mål och en assist direkt och vi vann med 2–0. Ett kvitto på att jag jobbat bra och hårt med rehaben.

Ibrahim vände hem till moderklubben Forward förra sommaren efter en mindre lyckad sejour i Syrianska. Men någon brådska att ta sig tillbaka till en ännu högre nivå har han inte.

– Jag har ingen stress. Jag mår bra just nu och målet i dag tillägnar jag min två och en halv månad gamla son. Kevin heter han, mitt första barn. Så ingen stress. Borta bra men hemma bäst. Självklart finns alltid drömmarna att spela högre upp i systemet men jag mår så bra just nu och fokuserar på Forward.

Du kan koppla bort fotbollen ganska så lätt nu när du blivit pappa?

– Ja, och det är positivt. Har man haft någon dag som är lite tyngre och kommer hem och bara ser hans ansikte … ja då mår jag bra igen. Det blir en helt annan grej.

Forward–Assyriska 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (10) Kevin Krans. 1–1 (26) Anderson. 2–1 (60) Josef Ibrahim.

Varningar, Forward: Anton Renmark (39). Assyriska: Sebastian Holmqvist (44). Alagie Sosseh (74).

Domare: Rambod Beigi, Sandviken.

Publik: 175.

Forward: Jeff Gal – Anton Renmark, Samuel Oki, Daniel Björkman, Adnan Catic – Johan Olsson (83), Kevin Johansson, Axel Wettéus, Josef Ibrahim (89) – Anderson, Grace Tanda (85).

Avbytare: Jawad Nasir (83), Eliyo Turkan (85), Christopher Alp (17). Jesper Åman. Marcus Kanto. Sebastian Molnar (mv), Johan Chamoun.