Karlslund värvar mittfältare från Elfsborg: "Vi ska vinna alla matcher"

Efter att ha flyttat till Borås som 16-åring för att elitsatsa, är nu Sebastian Loyola Nydén tillbaka i Karlslund.

– Jag har många vänner i Karlslund och även många minnen därifrån och jag tror det kommer bli riktigt bra, säger Sebastian Loyola Nydén till klubbens hemsida.

– Första intrycket är att det är en väldigt grym trupp. Ett grymt lag och bra gemenskap som verkar ha väldigt höga ambitioner så det glädjer mig, säger han och berättar om hans målsättning för kommande säsong.

– Det är såklart att utvecklas och förhoppningsvis att vi kan ta ett kliv upp i ettan. Det är ett mål som jag sätter, att vi ska vinna alla matcher och ta oss upp till ettan.

Loyola Nydén upptäcktes som 15-åring av Elfsborgs U17-lag och spenderade sedan sin gymnasietid i föreningen. Under de åren hann han med att spela matcher i U17-, U19- och U21-allsvenskan.

Under säsongen 2016 fick Sebastian Loyola Nydén en lärlingsplats i a-laget, men spelade matcher i U21-allsvenskan.

Efter att kontraktet gick ut i höstas har han förutom från Karlslunds IF, även fått erbjudande att provträna med superettanklubbarna Degerfors IF och Falkensbergs FF. Men nu är det alltså klart att han kommer spela kommande säsong i division II och Karlslunds IF.

– Jag har blivit en ganska skolad spelare i Elfsborg, jag vet vad jag gör och när jag ska göra det och sånt är ju väldigt bra att ha med sig när man kommer tillbaka hit. Även att hela tiden ta för sig, oavsett var man är. Om det är på planen eller utanför. Alltid ge 100 procent, oavsett om du jobbar, pluggar eller spelar fotboll.

Sportchef Andreas Östby beskriver Sebastian Loyola Nydén som en löpstark och klok innermittfältare med bra teknik och en blick för spelet.

– Som spelare har "Sebbe" alltid varit i framkant och han har givetvis fått en bra stimulans i den miljö som har funnits i Elfsborg och med sig hem har han ett meriterande bagage med träningar och matcher i sin ryggsäck, säger Östby till klubbens hemsida.