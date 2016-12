Ahmed Yasin presenterad för ny klubb – är förtegen: "Skriv det du vill skriva"

Ahmed Yasin lämnade ÖSK för danska Århus sommaren 2015. Men det blev bara ett halvår i den danska ligaklubben innan den Forwardfostrade 25-åringen återvände till svensk fotboll för spel i AIK.

Där blev det under säsongen 18 matcher, varav 12 från start och ett mål under dessa. Yasin, som nu i december tränat med ÖSK, har kontrakt med AIK även nästa säsong, men nu är frågan om det blir något mer spel i Solnalaget. Uppgifter gör nämligen gällande att den qatariska ligaklubben Muaither kommer låna honom under sex månader.

Ahmed Yasin själv är förtegen när NA får tag på honom för en kommentar.

– Nej, jag har faktiskt inga kommentarer till det.

Du får ta det med en nypa salt kanske, men på Muaithers Wikipedia-sida står du inskriven i truppen.

– Okej?

De kanske har gått händelserna i förväg?

– Jag har inga kommentarer.

Du har kontrakt med AIK, är tanken att fullfölja det?

– Ja, det är väl klart. Har man kontrakt med en klubb så.

Vad säger du om säsongen som var i AIK?

– Alltså, ska jag vara ärlig är jag inte jättesugen på en intervju. Så skriv det du vill skriva, säger Yasin.

Men mycket pekar trots allt på att Yasin kommer spela för Muathier. Enligt qatariska ligans hemsida qsl.com.qa har Yasin redan skrivit på för klubben, vilket bekräftas av klubbens sportchef Mubarak Ghanim.

– Vårt kontrakt med Yasin är på sex månader. Därefter får vi utvärdera och ta ett beslut om ett längre kontrakt, säger han till hemsidan.

Förutom Yasin har även japanske mittfältaren Minori Sato, senast i uzbekiska Bunyodkor, klar för klubben.

– De båda spelarna har skrivit på kontrakt efter att ha klarat av läkarundersökningen. Båda har åkt hem från Doha men kommer att komma tillbaka om ett par dagar för att börja träna med sina nya lagkompisar, säger Ghanim till hemsidan.

Yasin ersätter enligt hemsidan brasilianske mittfältaren William Schuster på den strikta kvoten för utländska spelare som tillämpas i den qatariska ligan.

Muaither är nykomling i högstaligan och ligger sista, på nedflyttningsplats, efter att bara ha spelat in nio poäng på den första halvan av säsongen. 13 matcher återstår och ligan återupptas den 4 januari, för Muaithers del med hemmamatch mot serieledaren Lekwiya. Laget har tre poäng upp till kvalplats och lika långt till fast mark då hela fem lag i botten av tabellen spelat in tolv poäng var.

Muaither kommer från staden med samma namn, men spelar numera sina hemmamatcher i Al-Rayyan som är en förort till miljonstaden Doha. Fransmannen Phillippe Burle tränar laget.

– Vi känner att de här nya spelarna kommer att bidra starkt under den resterandedelen av säsongen, och vi känner oss säkra på att vi har gjort rätt val. Vi har gjort de här förändringarna i spelartruppen utifrån våra behov, och det är såvi valt de här två nya spelarna, säger sportchefen.