Avlidne ÖSK-profilen hedras – får eget café på Behrn arena

Det är i ÖSK:s studioprogram Sportklubben som klubbens kommunikationsansvarige Erik Wärlegård avslöjar att klubben, efter ett möte med medlemsutskottet, planerar att bygga ett café till minne av Ivan Stenberg.

– Det finns en liten yta bakom södra läktaren som man skulle kunna göra trevligt med ganska små medel. Det är lite tomt där. Så vi har sagt att vi ska göra ett Ivan Stenberg Memorial café eller liknande som medlemmar i Kubanerna och ÖSK får tillgång till under matcherna, säger Erik Wärlegård i studioprogrammet.

Några stora ekonomiska medel finns inte för projektet.

– Vi kommer inte att anlita någon stor byggfirma utan tänker "do it yourself". Första steget är att vi kommer att auktionera ut alla matchtröjor från Atlantic cup och allsvenskan och alla pengar kommer att tillfalla det här bygget.

– Är du målare, snickare eller praktiskt lagd, så hör av dig så ser vi till att göra ett sjyst Ivan-café till nästa år, vädjar Erik Wärlgård.

