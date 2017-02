Det har diskuterats när ÖSK:s placeringsmatch i portugisiska träningsturneringen Atlantic cup ska spelas.

Läs också: Oklart när ÖSK:s match spelas – kan flyttas till onsdag

Under söndagskvällen pratades det om att matchen inte skulle bli av under måndagen, utan möjligtvis tisdagen, men nu kommer beskedet att den sista matchen mot AGF Aarhus kommer att spelas under onsdagen.

ÖSK Fotboll gick ut med informationen på sociala medier under måndagskvällen.