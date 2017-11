Får egen helgdag och blir helgonförklarad – här är ÖSK-supportrarnas hyllning till Patrik Haginge

Vid 32 års ålder lägger Patrik Haginge fotbollsskorna på hyllan och tar sig an ett nytt kapitel i livet, som anställd hos Schibsted. Det hann bli 13 säsonger i ÖSK-tröjan, säkert minst lika många skador, och spel i 225 matcher innan den allra sista ska avverkas på söndag.

Högerbackens popularitet hos supportrarna går inte att ta miste på, framför allt inte efter att podcasten Gamla trä släpptes under fredagen. Där berättar supportrarna Johan Cedersjö, Joel Höglund och Alfred Wreeby om den storstilade hyllning man tagit fram åt Haginge.

– Mer och mer handlar matchen på söndag bara om Haginge. Själva allsvenskan är ju rätt avslutad, säger Höglund i Gamla trä.

Till att börja med får Haginge en egen helgdag – från och med nästa år kommer Heliga Hagges helgdag att infalla den första lördagen efter att ÖSK säkrat det allsvenska kontraktet. Detta oberoende av huruvida man säkrar kontraktet genom resultatet i en egen match eller någon annans.

– Åker vi ur allsvenskan nästa år så får vi aldrig fira den här dagen. Om vi å andra sidan går kalas under våren så kanske dagen infaller efter sommaruppehållet i juli, säger Cedersjö i Gamla trä.

Heliga Hagges helgdag ska firas med att försvararens favoritmat äts – Wallenbergare med rårörda lingon och gräddsås. Och även om en egen helgdag är mer än vad de allra flesta människor mäktar med att åstadkomma under sin livstid, så slutar inte hyllningen där.

Patrik Haginge har helgonförklarats, i alla fall av Gamla trä.

Under natten till fredag besökte man Nikolaikyrkan i Örebro, där en krönika skriven av supportergrupperingen Svartvita i Stockholm lästes upp under högtidliga former. Krönikan inleds:

Gud haver heder, ära och lov

Han är till allsköns dygd upphov

all jorderikets fröjd och himmelrikets nåde

Han är väldiger över dem både

Att giva och läna han det kan

men sällan hava Han givit det till en man

som så rikligt av gåvorna finge

Nerikesonen Nils Patrik Haginge

Hela krönikan går att höra i podcasten.

Patrik Haginge

Ålder: 32

Smeknamn: Hagge

Moderklubb: Mellringe-Ekers IF

Aktuell: Gör sin sista match med ÖSK söndag 5/11

Spelarkarriär: ÖSK (2003–2008), Djurgården (2008–2010), ÖSK (2011–2017)

Mål: 15 (tolv i ÖSK)