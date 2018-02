Fem heta punkter inför Svenska cupen: "Är inte värt att gambla bort ett avancemang"

1. Piskade till vinst i första matchen

I ett gruppspel med fyra lag brukar måstematchen infinna sig tidigast i omgång två – när man torskat den första, eller kryssat i en match man borde vunnit. Den här gången måste ÖSK vinna direkt. Och inte för att man möter en nykomling i division ett, utan för att man har IFK Norrköping i gruppen. Det är jobbigt för alla närkingar att erkänna, men Peking har rustat på det sätt deras supportrar skrikit om ända sedan de norpade guldet 2015 och nyckelspelarna började droppa av. Du skojar inte bort vare sig Jordan Larsson eller Simon Thern – inte heller det faktum att Linus Wahlqvist på något obegripligt sätt fortfarande är kvar, eller att David Mitov-Nilsson förmodligen kommer att segla upp som en av landets bästa målvakter igen efter alla skador. Norrköping är glasklar gruppfavorit, så ska ÖSK ha en endaste sportslig suck, så är det bara sex poäng mot Tvååker och Helsingborg som gäller.

2. Individuella spetsen blir en nyckel

Man såg det tydligt i matchen mot Degerfors, att ett lag som på pappret ska vara sämre, ändå kan hålla i bollen och skapa initiativ mot ÖSK. Det i sig är inget konstigt, likaså är det helt i sin ordning att det var individuell skicklighet som i slutändan gav resultat. Nahir Besara satte en boll till Kennedy Igboananike som utan att springa ihjäl sig var klart kvickare än Christoffer Wiktorsson, och målet gick att lukta sig till långt innan avslutet kom. På samma sätt som Wiktorsson inte behöver oroa sig över att särskilt många anfallspar i superettan ska kunna göra det Besara och Igboananike gör, så ska också ÖSK utnyttja att exempelvis Tvååker bör kunna gå på både en och två nitar i försvarsspelet. Låter man "Igbosara" stöka fritt när det är läge att stöka fritt, så bör åtminstone uddamålet sitta.

3. Publiken måste vakna ur sin dvala

Strax över 1200 personer kom och såg ÖSK – Häcken i Svenska cupens gruppspel förra året. Och nog för att Hisingengänget aldrig varit mycket till draghjälp publikmässigt, men det är dags för ÖSK:s stöd att bli starkt nog att stå för sig självt. Svenska cupens nya upplägg har förändrat den svenska försäsongen. Så många tränare och spelare pratar om betydelsen av att få riktiga matcher tidigt på året, och av att tvingas komma igång med fotbollstränandet istället för att kötta grisfys. De mest inbitna supportrarna får dessutom gå ur ide redan i februari, och framför allt – ÖSK är just nu sex matcher från att få kvala till europaspel. Svenska cupen har placerat ett guldglittrig litet smycke längst upp i granen på fotbollssäsongen, men om ett träd faller i skogen och så vidare. Örebroarna måste komma till matcherna. För de betyder, både kortsiktigt och i ett stort perspektiv, väldigt väldigt mycket.

4. Spela så tråkigt att klockan stannar – om det är vad som krävs

Cupspel är alltid cupspel. Det är ofta en ren köra-mentalitet som gäller i de sammanhangen. Och låt oss redan nu påminnas om vad som gäller om det skulle falla sig så väl ut att ÖSK går vidare från gruppen. I semifinalerna och i finalen lottas matcherna och spelplatsen fritt, men inför kvartsfinalerna kan du spela dig till en hemmaplansfördel. De fyra bästa gruppettorna får spela hemma och de resterande fyra lottas in som bortalag. Och vem som hade föredragit att spela en direkt avgörande slutspelsmatch i sin egen borg. Men, här ska det hyttas med ett varnande finger: mot bakgrund av att ÖSK:s stora brydderi länge varit ojämnheten, så är det inte värt att gambla bort ett avancemang. Med andra ord, håll nollan. Vinn med 1–0. Var så stabila och tråkiga som det är fotbollsmässigt möjligt. Var den sämsta gruppettan i cupens historia om så krävs. Att ta sig vidare är det enda som räknas, allt annat innebär onödiga chansningar.

5. Revenge of the nerds

Försök tänka ut en riktigt bra match i matchen under det här gruppspelet. Kalle Holmberg vs. sina gamla polare? P-O Ljung vs. förre kollegan Axel Kjäll? Zzzzzz. Nä! Den nya, svenska fotbollens utveckling kommer handla så pass mycket om de unga, välskolade tränarna att det vore rent slarv att missa den här: Daniel Bäckström vs. Maths Elfvendahl. De här två assisterande norrlänningarna är inte bara gamla kollegor och rumskompisar från tiden i Norrköping – de är också exakt samma typ av nördiga, akademiska strebers. Så duktiga att man nästan blir irriterad och vill plocka upp en näve lera för att få skita ner perfektionen lite. Men den ena kan förmodligen den andras sätt att operera som ett rinnande vatten, och ser varandras ess komma innan de halas fram ur rockärmen. Vem utsmartar vem? Må bäste ass-coach vinna.

