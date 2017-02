Landslagsspelare provspelar för ÖSK: "En ledartyp"

På lördagen anländer Isaac Vorsah, som spelat 40 landskamper för Ghana, till ÖSK:s högkvarter i Lagos.

Vorsah fyller 29 år i juni och är i grunden mittback men kan även spela som defensiv mittfältare.

Han började sin karriär i Oscar FC i Kpando och flyttade senare till FC Maamobi. Han fortsatte sedan i Gamba All Blacks FC innan han hamnade i tyska Hoffenhem där han under åren 2007–12 spelade 110 matcher och gjorde fyra mål.

I augusti 2012 forsatte Vorsah karriären i Red Bull Salzburg i Österrike innan han 2015 placerades i farmarlaget FC Liefering, en klubb han lämnade under 2016. Närmast kommer ghananen från en sejour i AS Far i Marocko och är nu kontraktslös.

– Det ska bli kul att se honom i vår miljö och se hur han är rent fysiskt. Han har bakåt i tiden en skadehistorik så vi vill vara noggranna med hur hans fysik ser ut. Alla referenser vi fått har varit väldigt positiva utifrån hans karaktär. En ledartyp med stor erfarenhet av spel på väldigt hög nivå, säger ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark till NA.

Hur länge ska han träna med ÖSK?

– Han är här tills vi åker hem.

Troligen kommer Vorsah att få speltid i ÖSK:s tredje match under lägret, en placeringsmatch som spelas på måndag.

I Ghanas landslag debuterade Vorsah mot Senegal 2007 efter att han hade tidigare representerat sitt land på U23-nivå. Han har även varit med i Ghanas OS-landslag.