Oklart när ÖSK:s match spelas – kan flyttas till onsdag

Enligt uppgifter till NA på lördagskvällen skulle ÖSK:s placeringsmatch i Atlantic cup, om femteplatsen i den portugisiska träningsturneringen, spelas 20.45, svensk tid, på tisdag.

Uppgifter som motståndarlaget AGF Aarhus på söndagseftermiddagen gick ut och bekräftade på sin hemsida.

Men senare under söndagen gick arrangörerna ut med ny information: Att tredjeprismathcen mellan ukrainska Sjachtar Donetsk och ungerska Debrecen fått ta över den speltiden på Estádio Algarve. Enligt samma källa ska finalen mellan kroatiska Rijeka och tjeckisak Jablonec spelas på samma arena tidigare under tisdagen, medan den andra femteprismatchen, mellan Djurgården och Aalborg, ska spelas under måndagen. Däremot ger arrangörerna ingen information om var och när ÖSK och Aarhus kommer att spela.

Faktum är att det fortfarande är möjligt att matchen kommer spelas under måndagen, mindre troligt att den kläms in under tisdagen, men den kan även flyttas till onsdagne.

"Inget 100 klart än. Ingen match i morgon [måndag] av den infon jag har just nu. Preliminärt onsdag. Det är nya bud hela tiden", skriver ÖSK:s assisterande tränare Axel Kjäll i ett sms till NA.

ÖSK inledde Atlantic cup med 1–0-seger mot Aarhus, men förlorade den andra med 2–0 mot Jablonec och missade därmed chansen att för fjärde året i rad ta en topp två-placering i turneringen.

Placeringsmatchen mot Aalborg blir provspelande ghananske VM-spelaren Isaac Vorsahs stora chans att visa upp sig för ÖSK-tränarna.

Nästa match för ÖSK efter Portugalturneringen spelas mot Åtvidaberg hemma på Behrn arena den 18 februari, i första omgången av svenska cupens gruppspel.