ÖSK föll ihop i andra halvlek – tappade 2-0-ledning

Johan Mårtensson gjorde sitt andra allsvenska ÖSK-mål sedan han kom till klubben när han prickade in 1-0 redan i den nionde minuten. Detta sedan han fått tillbaka bollen vid straffområdeslinjen efter att Maic Sema kämpat om bollen med två elfsborgare. Skottet satt perfekt intill Elfsborgsmålvakten Kevin Stuhr Ellegaards högra stolprot.

ÖSK inledde matchen riktigt starkt första 20-25 minuterna men sedan tog Elfsborg över spelet utan att skapa några riktigt heta chanser.

Istället kom 2-0 lite som en skänk från ovan precis före pausvilan. Bollen träffade Elfsborgsförsvararen Joakim Nilssons utsträckta hand och domare Andreas Ekberg, Bjärred, pekade på straffpunkten. Inte mycket att säga om.

Nahir Besara satte iskallt bollen i mål. ÖSK-anfallarens sjunde mål den här säsongen och med den noteringen toppar han också lagets interna skytteliga.

Men Elfsborg skulle också få en straff, i den 48:e minuten. Simon Lundevall föll i en duell med Michael Omoh i straffområdet och Issam Jebali gjorde inget msistag. ÖSK-målvakten Oscar Jansson chansade åt rätt håll men hann inte ner vid sin högra stolprot på den perfekt slagna straffen.

Förre ÖSK-spelaren Daniel "DG" Gustavsson fick en bra kvitteringschans i den 59:e minuten men Oscar Jansson räddade.

Men istället kom 2-2 i den 80:e minuten. Issam Jebali klippte in sitt andra mål för kvällen. Vänsterbacken Adam Lundqvist skickade in ett till inlägg som "DG" Gustavsson inte kunde få ned men då dök Jebali upp och tryckte in bollen lågt i målvaktens högra hörn efter ett passivt försvarsarbete.

I slutet fick ÖSK högerbacken Martin Lorentzson skadad och Patrik Haginge fick komma in.

Elfsborg hade flera bra möjligheter att avgöra på stopptid men matchen slutade 2-2.

I och med krysset lyckades inte ÖSK förlänga sin segersvit hemma på Behrn arena som stannade vid tre matcher.

Men ÖSK har bara förlorat en av de nio senaste matcherna i allsvenskan, borta mot Hammarby (1-3).