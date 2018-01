ÖSK-profilen Erik Wärlegård slutar: "Tiden var inne för mig"

Det var i onsdags kväll som Erik Wärlegård gick ut på sociala medier och berättade att han slutar som kommunikationsansvarig och supportersamordnare i ÖSK.

"Det har varit en sann ära att få jobba för laget i mitt hjärta - ÖSK. Jag har ÖSK att tacka för så mycket. Alla vänner, alla fantastiska minnen och förtroendet klubben gett mig genom åren. Roligast har det varit att jobba med ÖSK-TV, med studioprogrammet Sportklubben och att dagligen få sprida positiv energi genom små blänkare i sociala medier. Nu är tiden inne att sätta punkt. Jag meddelade precis Simon (Åström, vd) att jag tackar för mig. Att min tid som anställd i ÖSK är över", skrev Wärlegård.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Kommentarerna i form av villkorslösa hyllningar strömmade in. Rena kärleksbomben.

"Du är en fantastisk människa som jag alltid blir glad av att träffa! Det är en stor förlust för ÖSK och en stor vinst för de som framöver får dra nytta av dina kunskaper och din personlighet", skrev förre ÖSK-spelaren Mikael Danielsson.

"Du är grym kompis", skrev landslagsaktuelle Kalle Holmberg.

Dagen efter sitt beslut sitter Erik på Örebro ölhall och försöker samla alla intryck.

– Jag tog lite sovmorgon faktiskt. Var trött efter i går, det var svårt att sova. Det var overkligt när jag skulle gå och lägga mig i går kväll och började läsa igenom alla kommentarer. Jag har inte hunnit svara än, det vill man ju göra, säger han över en kopp kaffe.

Beslutet att växla spår mitt i livet har vuxit fram under en längre tid, och redan före jul pratade han om saken med Simon Åström.

– Jag sa till Simon att jag är "där" i tanken kanske lite mer än vad jag varit tidigare. Jag funderade över julen, kände att det var dags att ta ett beslut när jag grubblat så pass länge. Mamma ringde och jag kände att det är nu det händer, så jag sa upp mig, förklarar han.

Många tycker att Erik är modig som säger upp sig utan att ha klart med nytt jobb.

– På ett sätt blir man några kilo lättare. Egentligen byter jag bara jobb, men det är ett så stort intresse kring en fotbollsklubb. Jag känner mig trygg med att tiden var inne för mig och jag känner mig lugn inför framtiden. Jag har ingen aning om vad det blir, men det får bli som det blir. Sån är jag, resonerar han.

Engagemanget i ÖSK föddes ur passion. 2002 bildade han klubbens officiella supporterförening Kubanerna tillsammans med kompisen Johan Sandberg. På bara två dygn fick de ihop 150 medlemmar.

– Vi bodde i Göteborg på den tiden och i början var det bara ett supporterforum på en sajt. Vi tyckte inte att det fanns någon riktig supporterförening. Det var Jocke Sjöborg som man ringde till på hans hemtelefonnummer och anmälde sig till resorna till bortamatcherna. Jocke var en eldsjäl utan dess like men det var kanske inte så modernt, säger Erik.

Namnet Kubanerna, myntat efter skyttekungen Miroslaw Kubisztal, väckte en del reaktioner i början.

– Man blev anklagad för alla möjliga grejer. De trodde att vi var vänsterradikaler eftersom vi var kubaner, när det egentligen var en hyllning till den polska mustaschen, säger han och skrattar gott åt minnet.

Kubanerna fick en egen lokal, Havanna, bakom södra läktaren där symaskinen gick varm när supportrarna samlades och knåpade ihop diverse tifon.

– Det var bra driv, bra energi. Alla bara körde, minns han.

2010 anställdes Erik av ÖSK som biljett- och souveniransvarig när Sixten Boström var huvudtränare.

– Efter det har jag haft hundra olika roller känns det som, säger han.

Erik jobbar kvar februari ut. Han älskar foto och film och under hösten startade han eget, Wärlegård Design. "Jobberbjudanden" har redan börjat strömma in. Till exempel skrev Örebros Hockeys marknadschef Emilie Wiklander på Facebook: "Du är välkommen rakt över gatan till oss".

Erik gläds över att så många tycker att han gjort ett bra jobb.

– Jag har fått sms från en allsvensk klubb som skrev "menar du allvar att du är öppen för allt? I såna fall ska jag göra mitt yttersta för att kriga in dig till oss". Och en klubbchef skrev till mig på Facebook. Lite kul när de skriver med med glimten i ögat, det blir man glad över.

Framtiden vet han ingenting om i dag.

– Det är det som är så kul, att man inte har en aning om vad som ska hända nu. En barndomsvän som jobbar i Kina undrade om jag menade allvar och skrev "kom hit". Man kanske skulle dra till Kina ett halvår? Eller åka till stugan i Hällefors och elda i en bergslagskamin i en vecka. Bara grejen att kunna pausa livet på ett sätt som man inte kunnat göra tidigare känns kittlande, säger han.

Dessutom kommer musikintresset att få större utrymme.

Erik har levt med ÖSK i med- och motgång. Det är också en anledning till att han slutar.

– Jag är nog lite mån om att behålla kärleken till klubben. Det är mycket framtidsgrejer och utvecklingsfaser och just nu känner jag inte riktigt har energin att gå in i det, plus att jag gjort några allsvenska säsonger. Sen tycker jag att det kan vara bra för klubben att få in någon ung rackare som kan göra något annorlunda.

Erik är den senaste i raden av personer med stort ÖSK-hjärta som lämnat föreningen på senare tid. Tidigare har Alexander Axén, Magnus Wikström, Patrik Haginge och avlidne Ivan Stenberg lämnat luckor efter sig.

Tror du att det spelar någon roll för klubben?

– Jag vill tro det. Jag tycker det är viktigt med hjärta. Det absolut viktigaste är att ha kompetent personal men kan man dessutom ha personal som brinner för laget så tror jag att det är ännu bättre. Det är lite som att jobba i kyrkan och inte vara troende, det skulle också bli konstigt, säger Erik Wärlegård.

Erik Wärlegård listar sina bästa ÖSK-minnen

När ÖSK gick upp i allsvenskan 2013: "Mest känslosamma stunden var när jag sommaren 2013 blev inkallad att skriva på ett papper. Vi låg i superettan och om vi inte gick upp så skulle jag inte få behålla jobbet. När vi tog steget upp i Ljungskile i sista matchen stod jag på läktaren och härjade. Då var man ett känslovrak. Det var så dubbla känslor, vi gick upp i allsvenskan och jag fick jobba kvar".

När ÖSK gick upp i allsvenskan 2006: "Även om jag inte var anställd då så är det mitt bästa minne – överlägset. Jag stod på sektion K i sista matchen mot Assyriska och det var packat med folk. Det trycket som var i stan då, frustrationen på Svenska Fotbollförbundet efter att vi tvångsdegraderats, det var energi i det."

När ÖSK skulle testa brittiske stjärnan David Bentley: "När Peo Ljung var huvudtränare skulle David Bentley, som spelade i Tottenham, Blackburn och West Ham, komma på provspel på ett träningsläger. Bentley var korsbandsopererad och ville starta om. De sa åt mig att förbereda en intervju, och jag kände "wow". Men han dök aldrig upp och jag vet inte varför."