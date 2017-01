Fjolåret blev en mardröm – så vill Jenny Hjohlman få det att vända i Kif: "Det var hit jag ville"

Det tunga ansvaret vilade på hennes axlar. Istället blev bördan en helt annan. Vikten fördelades om från att bära Umeå – till att komma tillbaka till fotbollen. Jenny Hjohlmans Umeå samtidigt i kris. Storklubben, som tog sju titlar mellan åren 2000 och 2008, kämpade febrilt för att hänga kvar. Hjohlman tvingades länge stå vid sidan av och bara se på.

– Det har och göra med ett extraben i foten, men är något frakturliknande. Och sen så var jag ju borta, även om jag spelade någon match till, men så blev jag ju borta till slutet på säsongen när det bara var några matcher kvar. Och det gick ju väldigt tufft för oss som lag samtidigt. Och då är det ju ... Det är tråkigt att sitta vid sidan av när det går bra, men när det går dåligt är det ännu värre. Så det är klart, att det var tufft, berättar hon.

Hjohlman, som mer eller mindre prenumererat på en landslagsplats sedan hon togs ut till hennna-EM 2013, fick gå en match som var helt annorlunda än vad hon räknat med.

– För mig var det ju ... Jag skadade mig ganska tidigt. Jag tror det var tredje matchen. Och det var jättesurt. Jag tror inte att jag känt mig så bra som jag gjorde innan det, inte någonsin. Och så ha lagt ned en hel försäsong och skada sig så tidigt och få sitta vid sidan av, säger hon och fortsätter:

– Mest bara att jag ville göra allt jag kunde och att jag ville få vara på planen och inte sitta på läktaren, påverka någonting. Sen blev det väldigt hetsigt mot slutet, att jag skulle komma tillbaka och spela för det var så få matcher kvar att spela. Och jag var egentligen inte alls i form för att spela fotboll.

Hjohlman spelade förvisso under slutet av säsongen. Slut tog det på en dålig gräsplan i Kristianstad. Umeå åkte ut, Hjohlman fortfarande i smärtor från skadan.

– Lina Hurtig var också skadad, mycket längre än vad de trodde först. Offensivt hade vi inte det vi ville. Vi hade många skador och många som vi hade räknat med skulle komma tillbaka tidigare. Det lag vi hade i slutet på säsongen, då märktes det verkligen att vi var tillräckligt bra för vara kvar. Men det räckte ju inte ...

Men där någonstans började också Hjohlman, med 14 A-landskamper på meritlistan, att börja blicka bortåt. Och hon hade blickarna på sig.

– Jag började prata med Kif ganska tidigt, i höstas. Pratade lite med andra lag också, men det kändes hela tiden, och ganska tidigt, att det var hit jag helst ville, säger hon och fortsätter:

– Det känns jätteintressant det här med att satsa på någonting nytt. Jag pratade med både Lisa (Dahlkvist) och Carola (Söberg), med Anders (Nilsson, klubbchef) och Martin (Skogman, tränare). Alla jag pratade med lät så taggade. Och det lät som att de trodde på samma sak. Det känns jättespännande.

Istället för att tvingas stå vid sidan av och nervöst se sitt lag kämpa i botten så blir Kif någonting helt annat. Det är här hon ska nå den form hon upplevde strax innan den svåra skadan. Det är i Kif hon som ska göra målen – och infria dem. Kif ska bli ett topplag igen.

– Det låter vettigt tycker jag. Det känns ju, nu har jag förvisso inte tränat med laget än, men det känns ju väldigt spännande. Får vi bara tid och spela ihop oss så kan det bli jättebra, säger hon och fortsätter:

– De spelare vi har, det känns som att jag kommer trivas med dem. Och det känns också som att Martin och Anders vill att vi ska försöka få kontinuitet i det. Och det har man ju märkt att när man spelar med samma spelare i samma år, så blir det mycket, mycket roligare och det går mycket bättre.

Men för att de ska ske så krävs det lite av medspelarna också.

– Jag vill komma rättvänd offensivt så mycket som möjligt, ha mycket boll.

Å andra sidan, mittfältet är fyllt av känsliga fötter. Dessutom får sig comebackande mittbacken Marina Pettersson-Engström en rejäl hylllning av Kifs nyförvärv.

– Lisa Dahlkvist har jag ju spelat med i landslaget förut. Dels är hon väldigt snabb på att se lägen, sen har hon tillslaget att kunna slå passningar från vart som helst ifrån. Och Michelle de Jongh har jag ju sett se slå några riktigt fina instick. Marina har också ett fint tillslag. Det känns som att de flesta kan sätta mig i lägen, säger Hjohlman och fortsätter ösa beröm över Pettersson-Engström:

– Hon är väldigt tuff fysiskt, och så har hon ett helt fantastiskt tillslag. Fruktansvärt bra. Hon är grym. Att hon inte varit med mer i landslaget, det är konstigt. Det ska bli kul att spela med henne.

Marina Pettersson-Engström och Jenny Hjohlman kan bli en något oväntad drömduo. Kanske tar det samarbetet dem båda in i landslaget.

– Det är EM i sommar, det vore sjukt kul. Sen finns det ju väldigt många bra forwards just nu. Det enda jag kan göra just nu är att vara så bra som jag kan, under träningar och matcher, och sen se vart det leder. Jag vet ju om att det det finns många bra forwards, men jag kan ju inte sitta och hoppas att det går dåligt för dem, haha. Det enda jag kan jag kan göra är att göra mitt bästa här, och fokusera på det. Just nu vill jag mest fokusera på klubben här och komma in i laget här och kunna bidra med allt jag kan.

Och är det något tunga fjolåret lärt Jenny Hjohlman så är det att prestera när hon som mest behöver det. Det absolut mest nödvändiga för att slå sig tillbaka till landslaget. Å andra sidan, just nu finns det bara en plan: planen.

– Vi fick verkligen spela med kniven mot strupen länge. Och bara den erfarenheten ger ju någonting. Men sen personligen så längtar jag bara efter att få spela fotboll, och få ut någonting av det. Det ser jag fram emot.

