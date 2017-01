Örebro FC:s succémålvakt klar för Örebro Syrianska

Caliskan är annars välkänd som målvakt i Örebro FC i futsalligan där han gjort stor succé under året och bidragit till att klubben toppar norra futsalligan.

I fotbollssammanhang blir det nu en återkomst till Örebro Syrianska i division 2.

”Dildar är en mycket kompetent målvakt som är bra även med spelet med fötterna. Klubben har tidigt varit ute efter att förstärka målvaktspositionen efter att Sebastian Bäckström lämnat sent under föregående säsong och vi är därför väldigt nöjda med att kunna räkna in Dildar för kommande säsong”, skriver Örebro Syrianska på sin webbplats.