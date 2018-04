Inför Elitettan – så har lagen värvat och här är tränarnas tips: "AIK är skyhöga favoriter"

REPRIS: Se vår stora uppesittarkväll inför Elitettan

AIK

Så gick det 2017: Slutade trea i Elitettan, tre poäng bakom Kalmar på allsvensk uppflyttningsplats. Släppte bara in 25 mål, näst bäst efter seriesegraren Växjö.

Nyförvärv: Rebecca Rulander, Västerås BK 30, Therese Simonsson, IK Uppsala, Linnéa Eriksson, IK Uppsala, Madeleine Stegius, Djurgården, Wilma Ljung Klingwall, F19-laget, Clara Härdling, F19-laget, Lisa Moazzeni, Djurgården), Fanny Lång, IK Uppsala, Lovisa Koss, IK Uppsala.

Förluster: Emelie Johansson, Åland United, Elin Sjölander och Lina Malmborg, Tyresö FF, Marie Pettersson och Evelina Finndell, Djurgården, Amanda Nildén, Linda Augustsson.

Målsättning: "Vi har väl gått ut med att vi ska gå upp i allsvenskan, det är svårt att sikta lägre med tanke på att vi kom trea förra året. Vi har värvat in bra spelare och många bra spelare är kvar så konkurrenssituationen är bättre, de vanliga klassiska sakerna. Vi är ett lag som vill föra matcherna och det är på det sättet vi vill gå upp också, vi ska vara dominanta i vårt spel. Vi har haft en bra försäsong och inte förlorat än trots att vi mött både lag från ettan och allsvenskan", säger tränaren Pierre Gallo.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK och sen tror jag Assi blir jobbiga i år igen".

Asarum IF FK

Så gick det 2017: Vann division 1 södra Götaland förra säsongen och kvalade sedan mot Jitex där det totalt blev 5–2 till Blekingelaget.

Nyförvärv: Ayinde Halimatu, Abu Dhabi (nigeriansk landslagsspelare som ansluter veckan innan premiären), Lisa Karlsson, Växjö DFF, Oliva Johansson, Glimåkra, Sofia Olsson, IFK Kalmar, fem lokala talanger från klubbar i närområdet.

Förluster: Lina Olsson och Sanna Stenson, slutar med elitfotboll.

Målsättning: "Vi är nykomlingar och det är ganska bra drag runt damfotbollen här. Tjejerna är bra på att marknadsföra laget. Det är tufft eftersom det är stor skillnad på divisionerna men vi ska etablera oss i serien. Vi har fått behålla hela truppen och förstärkt med fyra etablerade nyförvärv och några talanger. Vi är nöjda med försäsongen och varit hyggligt skadefria. Vi har byggt spel och fysik och kryddade allt med en vecka på Cypern innan påsk", säger tränaren Stefan Ekstrand.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK, Örebro och Kvarnsveden är topptrion som slåss om platserna".

Assi IF

Så gick det 2017: Spelade in 47 poäng och slutade fyra i Elitettan som nykomling.

Nyförvärv: Pierre Persson, tränare från Växjö DFF, Antonia Göransson, Fiorentina, Shauna Peare, Verona, Jaclyn Sawicki, Chifure AS Elfen Saitama (Japan), Danielle Rice, IFK Östersund, Amber Simms, Yakima United and University of New Haven, Klara Grahn, IFK Kalmar.

Förluster: Elin Nilsson, Umeå, Johanna Antti, Piteå, Amanda Söderholm, Notviken, Ani Sarkisian, USA.

Målsättning: "Jag hoppas att vi ska vara med högt uppe. Men vi har haft en tuff försäsong och har inte alla spelare på plats än. De första sex-sju veckorna har varit sådär, vi har haft en resa som varit upp och ner. Vi kommer nog ha en lite startsträcka, men vi blir bättre för varje träning och varje match även om vi inte är där vi vill vara än. Vi har inte tränat på stor plan än och tränat, men spelmässigt är vi längre fram än förra året, så det känns bra", säger tränaren Pierre Gallo. (Han hoppade av sitt uppdrag för knappt två veckor sedan av privata skäl).

Vilka lag går upp i allsvenskan: "Kvarnsveden och Örebro sett till vad de har i trupperna, och AIK såklart".

IF Böljan

Så gick det 2017: Slutade på en 11:e plats och klarade nytt kontrakt på bättre målskillnad Holmalunds IF.

Nyförvärv: Johanna Svensson, Valinge-Derome DFF, Tyme Karbogaj, Eskils Minne (Helsingborg), lyft upp flera från egna led.

Förluster: Maria Nilsson, spelande tränare slutar, Alexandra Franzen och Frida Fanzen, Lovisa Skog, trappat ner, Annelia Bengtsson (Staffsinge IF).

Målsättning: "Det som är i år är att vi tappat den äldre generationen och flyttat upp yngre spelare. Det är svårt att säga var vi har oss, men vi fajtas om att hänga kvar i serien, vi är en lite smalare trupp än våra konkurrenter, men en bra trupp. Vi har jobbat med vårt bollinnehav, där hade vi problem förra året då vi spelade lite för rakt, vi har inte någon tung offensiv sista tredjedelen. Försvarsspelet däremot var bra förra året, säger tränaren Tobias Barin.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK var nära och borde ha gått upp förra året och sen tror jag på Örebro och Uppsala."

IK Uppsala Fotboll

Så gick det 2017: Slutade åtta och var inte med i vare sig upp- eller nedflyttningsstriden. Enda laget på nedre halvan med plus i målskillnad.

Nyförvärv: Beata Olsson, Enköpings SK, Jessie Davis och Lana Spitler, Sandviken, Emelie Almesjö, Mallbacken, Amanda Östervall, Jitex, Julia Ekholm, Hammarby, Louise Zetterling, F19-laget.

Förluster: Linnéa Eriksson, Therese Simonsson, Lovisa Koss och Fanny Lång, AIK, Elin Åkerman, Växjö DFF, Stina Melin, Aisha Faiqi och Clara Ringmar. uppehåll.

Målsättning: "Målet är topp fyra efter vårsäsongen och 13 spelade matcher. Det ären utmanande målsättning men realististisk, vi har material för det. Vi försöker bygga vidare på det vi hade förra året där vi spelade en attraktiv fotboll med mycket bolleinnhav och låg risk när vi tar oss framåt. Under försäsongen har vi jobbat främst med vårt försvarsspel, där kommer den stora skillnaden vara. Vi kommer vara jobbiga att möta, sen får vi se hur det faller ut, säger tränaren Fredrik Bernhardsson.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK är skyhöga favoriter, sen är det flera som kämpar bakom dem som Örebro, Umeå, Kvarnsveden och vi i Uppsala".

KIF Örebro DFF

Så gick det 2017: Ett profilstarkt lag förra säsongen som inte fick något att stämma. Åkte ur allsvenskan med dunder och brak efter två segrar och 13 inspelade poäng, tio poäng bakom Vittsjö ovanför nedflyttningsstrecket.

Nyförvärv: Maja Göthberg, Kopparberg/Göteborg, Mimmi Paulsson-Febo, Västerås BK 30, Frida Abrahamsson, Piteå IF, Rebecka Holm, Kristianstads DFF, Sara Lilja Vidlund, RIK Karlskoga, Cornelia Baldi Sundelius, Eskilstuna United F19, Maja Andersson, RIK Karlskoga, Courtney Strode, Växjö DFF, Addison Steiner, Östersunds DFF.

Förluster: Julia Spetsmark, Manchester City, Carola Söberg, slutar, Michelle de Jongh, Vittsjö GIK, Fanny Andersson, Djurgården, Emma Jansson, Hammarby, Hanna Terry, LB07, Marina Pettersson-Engström, Rynninge, Jenny Hjohlman, CF Florentia, Linda Hallin, Nora Abolins, Marie Hammarström, Lisa Dahlkvist, Eskilstuna United.

Målsättning: "Utifrån att vi har nio spelare kvar och 11 spelare in så vet alla som håller på med fotboll att en stor framgångsfaktor är kontinuitet. Så vi ska inte sätta kraven att vi ska studsa tillbaka direkt till allsvenskan. Men vi har fått ihop det ganska bra skulle jag säga. Vi har en ung trupp vilket betyder att om vi gör rätt saker så kommer alla bli bättre ju längre säsongen går och fyra av dem är med i F19- och F23-landslagen. Så vi har hög kvalitet på truppen, så vi har en del godbitar att jobba med", säger tränaren Stefan Ärnsved.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK kommer gå upp tillsammans med Kvarnsveden".

Kungsbacka DFF

Så gick det 2017: Kungsbacka slutade femma i Elitettan men var aldrig med och hotade uppåt på allvar. En stabil säsong för Göteborgslaget.

Nyförvärv: Emma Kullberg, Umeå, Saga Ollerstam, Bröndby, Ebba Handfast, Kopparberg, Moa Jarl, collegefotboll i Kanada, Rebecca Cameras, Holmalund, Bea Persson, Holmalund, Ebba Ragnelie, Holmalund, Melissa Divan, Hovås/Billdal, Isabelle Esser, Hovås/Billdal, Ronja Gustafsson, Holmalund, Ella Vallfur, Hovås/Billdal. Jamal El Moussaoui, ny tränare.

Förluster: Jenny Olsson, Göteborgs DFF, tränare, Josefine Rybrink, Kristianstads DFF, Cornelia Kapocs, Ljusdals IF, Amanda Svensson, slutar, Ida Strömblad, IFK Kalmar, Lina Reinl, Denise Vidén, Kajsa Lunman, Ronja Henriksson, Sissel Strömberg Bratås.

Målsättning: "Kungsbacka är en rätt nystartad förening som kommer från en breddförening. Nu satsar vi på elit och förra säsongen var kanon. Klubben har långsiktiga mål att nå allsvenskan, spelarmässigt har vi en väldigt bra blandning av spelare och halva truppen är ny. Vi var femma förra året, och självklart vill vi bli bättre än förra året. Så ett topplag ska vi vara även om det är tufft. Vi vågar sätta höga mål, det inspirerar", säger tränaren Jamal El Moussalimi

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK och Kvarnsveden".

Kvarnsvedens IK

Så gick det 2017: Var fyra poäng från säker mark och fick lämna allsvenskan efter en säsong som bara gav fyra segrar på 22 matcher.

Nyförvärv: Sabina Thom, DD Sunshine, Chestley Strother, UMF Sindri, Jessica Nakae, Fram Soccer, Wilma Andersson, Sunnanå SK.

Förluster: Julia Roddar, Kopparberg/Göteborg FC, Lina Lundqvist, IFK Kalmar, Tabitha Chawinga, Jiangsu Suning, Lee Winroth, Gefle IF, Elizabeth Addo, Boston Breakers, Robyn Decker, Verona, Armisa Kuc, Zaragoza CFF, Melisa Hasanbegovic, Grand Bodø, Brianne Reed, Eskilstuna United, Lara Ivanusa, Elin Danielsson, slutar.

Målsättning: "Tankarna hos oss är att vara med i toppen, men om det räcker får vi se. Det kommer att bli jämnt hela vägen, vi är ett av flera lag som slåss om de allsvenska platserna. Vi har en bra trupp och bra topp. Men den är lite smalare än förra året. Vi måste få in fler spelare i vårt spel offensivt så att fler kan kliva fram och göra mål, sen kan vi inte släppa in två-tre mål i varje match som det var förra året. Vi vill spela med mycket fart", säger tränaren Björn Lindén.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK, Kvarnsveden, KIF Örebro, och sen är Ljusdal en outsider".

Lidköpings FK

Så gick det 2017: Vann division 1 norra Götaland och fick sedan möta Brommapojkarna i kvalet till Elitettan. Matcherna där slutade 2–1 och 2–2 vilket gav 4–3 totalt och avancemang för laget från bandyfästet i väst.

Nyförvärv: Moa Heinulf, IK Gauthiod, Besmira Morina och Sara Alexandersson, Falköpings KIK, Jonna Andersson, IFK Kalmar, Sarah Michael, Rynninge, Shannon Horgan, Clemson Tigers, Taylor Townsend, Samantha Harder, Kels Brafett, Chicago, Julia Moore.

Förluster: Amanda Reinhardt, Elin Freij, Fanny Millqvist, Marina Zirdum och Hannah Gustafsson, Råda, Malin Björkman, Mellby, Helen Dahl, ska få barn, Ida Mörk, barnledig.

Målsättning: "Det har varit lite kluvet men har ljusnat sista tiden när vi fått in lite nya spelare av amerikansk härkomst som är bra. Vi har fem stycken nu under våren och en som bor här permanent. Vi siktar på nytt kontrakt, det är det som gäller, inget annat. Vi vet ju inte vad som krävs i den här serien. Vi har spelat några matcher i Svenska cupen men inte med vad vi tror ska vara ordinarie lag", säger tränaren Kjell Larsson.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK kommer vara med där uppe och även Kvarnsveden".

Ljusdals IF

Så gick det 2017: Gick obesegrat genom division 1 Norra Svealand (17 segrar, fem oavgjorda) och vann sedan kvalet till Elitettan med totalt 5–0 på två matcher mot Notvikens IF.

Nyförvärv: Sara Olai, Linköping, Paulina Nyström, Hovås/Billdal, Cornelia Kapocs, Kungsbacka, Moa Altin Elfving, Huge, Emma Gabrielsson, Huge, Linnea Engström, Notviken, Malin Larsson, QBIK.

Förluster: Anna Hammergård, slutar, Malin Sjöberg, skadeuppehåll, Jennifer Jonsson, slutar, Alicia Dahlgren, Team Hudik, Elin Ferm, slutar.

Målsättning: "Vi spände bågen när vi mötte tre lag från Elitettan i våra första matcher. Vi vill skapa en fotbollsmiljö som är utvecklande och då är det ju bra om vi spelar elitfotboll även 2019. Det gäller att vi lär oss allt eftersom och tar en match i taget även om det låter tråkigt", säger tränaren Anneli Andersén.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK och Umeå kommer vara med däruppe. Och Kvarnsveden."

Mallbackens IF Sunne

Så gick det 2017: Slutade på en niondeplats i Elitettan.

Nyförvärv: Ebere Orji, nigeriansk landslagsspelare, Emilia Rinaldo, QBIK, Nathalie Hallquist, RIK Karlskoga, Andrea Herczeg, Töcksfors.

Förluster: Emelie Almesjö, IK Uppsala, Olivia Holm, Stina Hedlund och Olivia Holm, Morön, Nkem Ezurike, Elin Nyman, paus.

Målsättning: "Vår målbild är att vi inte ska vara indragna i någon bottenstrid i år och siktar på den övre halvan, det ska bli en säsong som vi ska bygga vidare på i vårt långsiktiga mål att komma tillbaka till allsvenskan. Det är det som gäller inom en rimlig framtid. Vi gjorde en fantastisk höstsäsong, jag har studerat alla matcher från då och det var "back to basic", ingen jätteskön fotboll, men vi är effektiva och inte så roliga att möta, säger tränaren Filip Rinstad.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK och kanske Örebro".

Sundsvalls DFF

Så gick det 2017: Med ett nödrop skärpte laget till sig och hade när serien summerades fem poäng tillgodo Holmalund som åkte ur.

Nyförvärv: Venera Rexhi, Östersunds DFF, Sarah Elnicky, Anna Björklund, Gefle IF, Nicole McClure, ŽNK Split, Sara Nimani, Östersunds DFF, Alva Grahn, Selånger, Fanny Johansson, Norge, Nicole MccClure, målvakt, Anisa Guajardo.

Förluster: Morgan Stearns, Avaldsnes, Ciara Slayton, Sara Schumertl, slutar, Ajara Nchout, Sandviken (Norge), Maxine Björkholm, slutar, Catharina Ebbs, Ysis Sonkeng, Amanda Westman, Thorengruppen, Kriszelda Menez, slutar.

Målsättning: "Vi hade en jättebra höst förra säsongen, men våren ställde till det för oss och gjorde att vi var indragna i bottenstriden. Men vi hade en bra utveckling och det som talar för en bättre säsong är att vi fått behålla de flesta svenska spelarna och har fått erfarenhet, vi ska fortsätta där vi slutade 2017. Så vi ser fram mot det här med tillförsikt efter en bra försäsong, säger tränaren Mattias Nylund.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "Jag tror AIK och KIF Örebro går upp i allsvenskan".

Umeå IK FF

Så gick det 2017: Umeå blev sexa i Elitettan. Släppte bara in 27 mål och noterades för 40 poäng.

Nyförvärv: Elin Nilsson, Assi IF, Patricia Träsk och Monica Hagström, Gamlakarleby Bollklubb, Tove Norin, Team Hudik.

Förluster: Sara Nordin, Åland United, Sabrina Henriksson, slutar, Tove Enblom, IFK Kalmar, Selina Henriksson, Piteå IF, Emma Kullberg, Kungsbacka DFF, Ida Mathiasson, Team Thoréngruppen, Helene Schjelderup, Grand Bodø.

Målsättning: "Jag tycker att vi kommer vara ett lag för topp fem. Vi kom sexa med ett helt nytt lag i stort sett ifjol och har en bra grund att stå på nu. Vi har sett starka ut på försäsongen. Vi är ett passningsorienterat lag som vill kontrollera matcherna antingen genom vårt försvarsspel eller vårt passningsspel. Vi hoppas bli lite bättre i offensivt straffområde, och det har vi. Vi har slagit Assi och Sundsvall, så inför premiären ser det ljust ut", säger tränaren Robert Bergström.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "Det finns ingen superfavorit, det är fem lag som gör upp om det".

Västerås BK 30

Så gick det 2017: Sjundeplats i Elitettan med 35 poäng. Släppte in 51 mål och där var bara bottenlagen sämre.

Nyförvärv: Elvira Gustafsson, SG Eagles, Sandra Augustsson, Holmalund, Lisa Moberg, DFK Värmbol, Sara Haeger, Fanna BK, Mallory Geurts, University of Wisconsin, Eilish McSorley, Glasgow City, Caroline Murray, New York.

Förluster: Rebecca Rulander, AIK, Mimmi Paulsson-Febo, KIF Örebro, Christa Neary, slutat, Agnes Bergling och Marie Segerling, Brommapojkarna, Alana Smith, proffs i USA, Elin Hammar och Amanda Vegerman, slutat, Jennifer Forsman Ekfält, uppehåll, Emma Salmi, gravid..

Målsättning: "Det är lite svårbedömt just nu eftersom vi har rätt många nya spelare. Vi har matchat tufft på försäsongen med att möta finska ligalag och allsvenska lag, vi mötte Linköping och föll med 2–3 i helgen som var och det var ett bra resultat. Vi har kapacitet i laget, men vi ska hitta in i ett spelsätt vi vill ha och det kommer ta ett tag. Vi borde kunna bli ett mittenlag, vi blev sjua som nykomling i fjol och det var godkänt", säger tränaren Jörgen Nyberg.

Vilka lag går upp i allsvenskan: "AIK har värvat bra, och sen tror jag på Kvarnsveden och Örebro".

