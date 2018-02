Lif Lindesberg byter tränare igen – legendaren tar över: "Har visat sig vara en driven och kompetent "

Det var i början av november som Lif Lindesberg, som inlett säsongen med en seger på åtta matcher, valde att sparka huvudtränaren Tobias Pettersson och i stället ta in förre storspelaren Erik Axelsson.

Efter två inledande förluster under Axelssons ledning har Lif plockat sju segrar på de tio senaste matcherna och klättrat upp på fast mark i den allsvenska tabellen, men nu väljer Axelsson, som pendlat till träningar och matcher från Borlänge, att kliva av.

Beslutet var gemensamt och berodde på personliga skäl, skriver klubben i ett pressmeddelande, och konstaterar att Axelsson klubbledningen är "tacksamma för, om än den tråkigt korta, tiden han har varit med oss som tränare för vårt lag i herrallsvenskan".

Samtidigt meddelas att Rickard "Solis" Eriksson Nelson, som var assisterande tränare både under Pettersson och Axelsson, nu får ta ett huvudansvar under de sex matcher som återstår av säsongen. "Solis" är en klubbikon och la av som spelare så sent som 2015.

"Till att börja med så vill jag tacka Erik för den tiden vi har samarbetat och arbetat hårt tillsammans med laget. För egen del känns det väldigt spännande och bra med det förtroende jag har fått. Jag stöttar Eriks beslut fullt", säger Rickard i pressmeddelandet och fokuserar sedan på den svåra hemmamatchen mot tabelltvåan Varberg på lördag, där Lif vid förlust riskerar att återigen på allvar bli indraget i kampen runt kvalstrecket mot division 1: "Efter matchen mot Önnered borta har vi nu två tunga skador att arbeta med i Jesper Jakobsson där säsongen nu är över och Gustaf Ekström som sannolikt inte kan spela nu på lördag mot Varberg. Det betyder att nya konstellationer och unga förmågor får chansen att visa upp sig på lördag."

Ekström har under hela säsongen fungerat som spelande assisterande tränare, och kommer fortsätta i den rollen under "Solis".