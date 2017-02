Klart: NA direktsänder DM-finalerna på söndag – "Är alltid extra laddat ..."

Söndagens DM-final i innebandy för herrar är en motsägelsefull historia.

För tredje året i rad möts länets två stora giganter – allsvenska derbyrivalerna Örebro Innebandy och Lillån – och Örebro har chansen att ta fjärde raka titeln medan Lillån jagar revansch efter två raka uddamålsförluster.

Upplagt för en stekhet och laddad tillställning alltså.

Men samtidigt ska man hålla i bakhuvudet att lagen möts igen redan på torsdag, i allsvenskan, i en under alla omständigheter mycket viktigare match: Örebro Innebandy, som satsar mot SSL, ligger just nu på sista kvalplatsen mot högstaserien, och Lillån, som kämpar för sin överlevnad, är just nu på kvalplats mot division 1. Poäng där väger tyngre än DM-guld.

Så, blir det B-betonade lag och juniorer som får ladda upp medan stjärnspelarna vilar upp sig inför torsdagens allsvenska derby? Glöm det.

– Så tänker inte vi i Lillån, i alla fall. Vi hade en diskussion i laget i veckan och bestämde att vi kommer gå all-in även i DM-finalen. Vinner vi den kan vi boosta självförtroendet och vinna på torsdag också, säger Daniel Hellqvist.

– Det är alltid speciellt med en DM-final, det är många ungdomar och föräldrar på plats och det är klart man alltid vill vinna. Vi har ju en historik mot Örebro också, det är alltid extra laddat när det är derby, och så går DM-finalerna i vår gamla hemmabort Mellringehallen. Det kommer bli roligt.

Hellqvist är Lillåns överlägset poängstarkaste spelare den här säsongen (43 poäng på 16 matcher, tvåan i interna poängligan har gjort 24) och svarade för sex poäng fördelat på tre mål och tre assist i säsongens första derby i slutet av oktober, när Lillån överraskande välte storfavoriten Örebro Innebandy med 11–8.

Så långt in i säsongen låg Lillån bra med – hade tagit tolv poäng på sju matcher och var bara en poäng från SSL-kvalstrecket. Men på de tio matcherna sedan dess har laget bara skrapat ihop fem ynka poäng, och hamnat i den här prekära situationen.

– Derbyt var nog vår bästa matchen deä hrä säsongen, hade vi gjort några sådana insatser hade vi haft ett bättre utgångsläge i tabellen nu ... Men vi har sagt till varandra att vi inte kan lägga oss ned och dö, det är fortfarande bara två poäng upp till Malmö och har bland annat kvar Crafstaden hemma och Fagerhult borta där kan vi ta sex poäng, säger Hellqvist.

Ja, och så har ju laget visat att det inte är omöjligt att besegra Örebro heller.

NA direktsänder alltså söndagens DM-finaler på seniorsidan i webb-tv, för pluskunder (Så får du tillgång till Plus på na.se – prova för endast en krona). I damfinalen, som startar 16.00, möts Kumla IBK, tabellfemma i division 1, och Örebro Innebandy Ungdom, som delar serieledningen i division 2 och som slog ut division 1-laget Lillån i semifinalen. Herrfinalen startar 19.00.

Vägen till DM-finalerna

Damernas semifinaler:

Örebro Innebandy Ungdom (division 2)–Lillån (division 1) 4–3 efter straffar

Nora IBK (division 3)–Kumla IBK (division 1) 2–4

Herrarnas semifinaler:

Brickebackens IF (division 3)–Lillån (allsvenskan) 4–16

KFUM Örebro (division 1)–Örebro Innebandy (allsvenskan) 3–11

Alla helgens DM-finaler i Mellringehallen

Lördag:

9.00, P04: Lillån–KFUM Örebro.

10.30, F03: Lillån–Örebro Innbeandy Ungdom.

12.00, P02: Lillån–Askersund.

13.30, F01: Lillån–KFUM Örebro.

15.00, P00: Lillån–Örebro Innebandy Ungdom.

16.30, damjunior: Lillån–KFUM Örebro.

19.00, herrjunior: Lillån–Örebro Innebandy Ungdom.

Söndag:

9.00, F04: Lillån–Askersund.

10.30, P03: Lillån–Örebro SK.

12.00, F02: Örebro Innebandy Ungdom–WSK Lindesberg.

13.30, P01: Lillån–Örebro Innebandy Ungdom.

15.00, F00: Lillån–Kumla IBK/KFUM Örebro (kombinationslag).

16.30, damer: Kumla IBK–Örebro Inneband Ungdom (NA sänder direkt!)

19.00, herrar: Lillån–Örebro Innebandy (NA sänder direkt!)