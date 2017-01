Örebro Innebandys kollaps – föll med 11–2 (!): "Är riktigt jobbigt"

Inför fredagens seriefinal hemma i Idrottshuset Örebro Innebandy bara fyra poäng bakom Jönköping. Men efter att Jönköping vunnit den matchen med 5–4 – avgörande målet bara minuten före slutsignalen – rasade Örebro på söndagen ihop fullständigt, förlorade med 11–2 mot Kalmarsund och åkte hela vägen ned på femte plats i tabellen, utanför de fyra kvalplatserna mot SSL.

Och avståndet upp till Jönköping, som vid två segrar fredag och lördag hade varit fyra poäng, är nu 13.

– Om vi hade tagit Jönköping i fredags så är känslan att vi hade haft greppet om dem. Men nu kan vi nog glömma seriesegern, vi får jaga topp fyra i stället, säger Örebrostjärnan Marcus Ekengren.

Sällan eller aldrig tidigare har Örebro Innebandy förlorat med så många som nio bollar i allsvenskan. Men hemmalaget Kalmarsund rann iväg till 4–1 redan i första perioden och fyllde sedan på med ytterligare tre mål i andra perioden och fyra i sista.

– Jag vet inte vad som hände, det är svårt att säga exakt, då hade man försökt ändra på det. Vi var inte jättedåliga, men det räckte liksom inte. Och när det går dåligt blir det som en negativ spirral, och det blir ännu mer deppigt. Det är riktigt jobbigt nu, suckar Ekengren som gjorde det ena av Örebros tröstmål mot Kalmarsund, Marucs Hjelm det andra.

– När ett lag får en ledning på fem–sex bollar som Kalmarsund fick nu är det lätt att det rinner iväg ännu mer. Vi blev ju tvungna att börja pressa jättehögt för att kunna ta ikapp, och hade inget att förlora, och då rinner det in ytterligare mål bakåt. Det vore lätt att peka på att försvarsspelet var dåligt när man släpper in elva mål, men allt hänger ihop. Hade vi gjort mål på våra anfall hade ju inte de kunnat vända och kontrat in mål.

LÄS MER: Se Örebros otroliga upphämtning – ochJirebecks drömmål mot Jönköping

I tabelltoppen tog Jönköping ännu en seger på söndagen, och leder hela elva poäng före Kalmarsund och Lindås på andra- och tredjeplatserna, tolv före Onyx och alltså 13 före Örebro.

Örebro får chans att repa mod och bygga nytt självförtroende efter dubbla förlusterna när Göteborg Innebandy gästar Idrottshuset på lördag. Göteborg är svensk innebandys värsta slagpåse och har förlorat samtliga 13 matcher den här sässongen med en sammanlagd målskillnad på 29–248. På bortaplan krossade Örebro laget med 27–1 i oktober.

– Det är dumt att gå in ohc räkna med tre poäng, men vi ska ha ambitionen att få tillbaka lite självförtroende, hitta spelet i kedjorna och hänga lite bollar. Målskillnaden kan ju bli viktig i slutändan när tabellen är så jämn, säger Ekengren.