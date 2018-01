Lillån lånar in SSL-spelare från rivalklubben: "Kommer bidra med ett lugn när vi sätts i pressade situationer"

LÄS OCKSÅ: Förslaget: Örebro Innebandy får sänkt hyra – men inte lika låg som övriga elitlag

Örebro Innebandys Gustav Klang, 22, har redan gjort två matcher på lån i Lillån.

När innebandyns transferfönster stängdes på onsdagen gjorde klubbarna klart en dubbellicens åt Klang, som gör att han kan fortsätta att gå fritt mellan klubbarna hela februari.

– Vi är jättenöjda med att knyta till oss Gustav Klang. Vårt mål under säsongen är till att börja med att nå kvalet till allsvenskan, och där ser jag Gustav som en viktig pusselbit. Det Gustav tillför till laget är ett lugn med boll samt ett avslut och ett skott som gör att vi får ytterligare ett hot från backposition. Jag tror även att Gustav med sin erfarenhet från högre divisioner kommer bidra med ett lugn när vi sätts i pressade situationer i de viktiga matcherna vi har framöver, säger tränaren Anton Drake till klubbens hemsida.

Klang är fostrad i Uppsalaklubben Hagunda IF och anslöt till Örebro inför den allsvenska säsongen 2015/16 efter att 2012–2014 ha spelat 20 SSL- och SM-slutspelsmatcher för Storvreta. Under de två allsvenska säsongerna med Örebro var han en given startspelare, men i SSL har han bara varit med i SSL-truppen i tolv matcher, och spelat en hel del i klubbens division 2-lag.

Örebro har sedan tidigare Lillåns Lukas Eldholm på dubbellicens. Reglerna säger att spelarna kan gå fritt mellan klubbarna under resten av februari, men den 1 mars måste klubbarna bestämma var spelarna ska avsluta säsongen.

Örebro och Lillån har traditionellt sett varit rivaler, och spelade så sent som förra vintern båda i allsvenskan. Men medan Örebro tog klivet upp i SSL åkte Lillån ned i division 1.

