Förslaget: Örebro Innebandy får sänkt hyra – men inte lika låg som övriga elitlag

Eftersom den nya hallen i Idrottshuset kan delas i två räknas den som två hallar – och därför betalar SSL-laget Örebro Innebandy dubbel hyra när de spelar sina matcher. 1 010 kronor för ena halvan och 1 010 för den andra – mot de 1 010 kronor det kostar för ett elitlag att hyra till exempel den gamla delen av Idrottshuset, eller fotbolls-, ishockey- eller bandyanläggningarna vid Behrn arena.

– Det är helt vansinnigt. Eftersom innebandyförbundet kräver minst 1 000 åskådarplatser vid matcher i SSL, varav 800 ska vara sittplatser och 200 ha ryggstöd, så finns det ingen annan hall vi kan spela i här i Örebro. Vi kan till exempel inte spela i Mellringehallen eller på ena halvan, vi måste hyra hela nya delen av Idrottshuset. Att vi då ska betala det dubbla som ÖSK och Örebro Hockey får göra göra att vi känner oss diskriminerade, sa Örebro Innebandys ordförande Johan Lundh till NA den 28 december.

Dagen därpå berättade fritidsnämndens ordförande Jonas Håård (S) att man håller på med en översyn av just detta, och nu har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på förändring av hyran som kommer att komma upp till beslut vid fritidsnämndens sammanträde den 13 februari.

Det som föreslås är dock ingen sänkning till 1 010 kronor, utan en knapp halvering av skillnaden mellan Örebro Innebandy och övriga elitföreningar i kommunen: Från 2 020 kronor per timme i samband med match till 1 520 kronor. Örebro Innebandy uppger själva att de brukar hyra hallen cirka sju timmar per match, vilket innebär att sänkningen i praktiken skulle spara föreningen 3 500 kronor för var och en av de tre hemmamatcher som återstår av årets säsong.

När NA talade med Håård den 29 december öppnade han för att betala tillbaka hallhyra retroaktivt, men något sådant förslag finns inte med nu. "Den nya avgiften föreslås gälla från och med 13 februari 2018 utan möjlighet till retroaktiv återbetalning av mellanskillnad mot tidigare timavgift", skriver förvaltningen i sitt förslag.

Förslaget berör inte Lillån, som spelar i division 1 och inte har krav på sig att spela i en så stor hall som Idrottshuset men ändå väljer att göra det, och heller inte Örebro Innebandy om laget skulle ramla ur högstaserien SSL, utan bara för "serie- och cupmatcher för föreningar i högsta serien" enligt beslutsunderlaget.

Hyresavgifter för elitlagen i Örebro kommun

Behrn arena, ishockey: 580 kronor per timme för träning, 1 010 kronor per timme för match. Örebro Hockey har dock ett avtal med kommunen som gör att de betalar per säsong i stället för per timme.

Behrn arena, fotboll: 250 kronor per timme för träning på sommaren (510 kronor per timme på vintern, 1 oktober–30 april), 1 010 kronor per timme för match. ÖSK och Kif Örebro har dock avtal med kommunen som gör att de betalar per säsong i stället för per timme.

Behrn arena, bandy: 580 kronor per timme för träning, 1 010 kronor per timme för match.

Behrn arena, nya hallen (främst innebandy): 470 kronor per timme för träning (halva hallen), 2 020 kronor per timme för match.

Behrn arena, gamla hallen (främst volleyboll, futsal, handboll): 470 kronor per timme för träning (Örebro volley tränar ofta i "övre hallen", där hyran är 410 kronor), 1 010 kronor per timme för match.