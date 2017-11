Örebro Innebandy-backen anmäld för tackling i ryggen: "Ska vi in i det träsket ..."

Det var bara två minuter in i onsdagens förlustmatch mot Växjö IBK som Örebro Innebandys Jim Genberg kom in sent i en duell med Victor Hansson.

Hansson blev liggande på planen, men kunde spela klart matchen, och situationen genererade inte ens en tvåminutersutvisning (situationen går att se på video på IB-nytt på den här länken).

Men dagen efter matchen skrev domarna Björn Hedman och Nicklas Sundgren ändå en rapport, och efter att Svenska innebandyförbundets experter tittat på sekvensen på video blev situationen på torsdagen anmäld till förbundets juridiska nämnd, som nästa vecka ska besluta om Genberg kommer att bli avstängd i efterhand.

– Vi har fått fram till den 21 november på oss att lämna ett svar på anmälan, och egentligen vill jag avvakta med att kommentera tills vi lämnat det. Men överlag tycker jag att det här är en typ av situation som händer lite då och då, och ska vi in i det träsket och början anmäla sådant här ... Då kommer nämnden få jobba. Visst, låt nämnden granska det här, men jag hoppas att de lämnar det utan åtgärd, säger Gabriel Brandberg, huvudtränare i Örebro Innebandy.

– Jag förstår att man gör det här utifrån en vilja att skydda individer från överfall, men personligen tycker jag inte att det här var ett överfall. Visst, Jim hade dålig tajming och kom in sent i situationen, men det finns inget uppsåt i det som händer, det är en olycklig situation. Och den här typen av smällar är något vi tränar på varje dag. Får man bollen på egen planhalva så kommer det smälla i ryggen, så är det bara. Det oturliga i det här fallet är att smällen kommer sent.

Genberg kommer under alla omständigheter att kunna få spela lördagens hemmamatch mot Linköping. En match där nykomlingen Örebro, som gjorde succé under inledningen med fyra segrar på fem första matcherna i SSL, hoppas studsa tillbaka efter att bara ha tagit två poäng på senaste fem matcherna.

– Vi är för ojämna, punkt. Vi gör för många individuella misstag, och hur försvarar man sig mot det? Jo, man måste även i trötthetens fas ta ett eget ansvar för besluten ute på banan. Självklart kommer vi fortsätta göra misstag, men det handlar om att göra så få och små misstag som möjligt, så att vi kan reparera dem. Men man måste komma ihåg att vi är i en läroperiod, och det handlar inte bara om i år utan över tid, säger Brandberg.

– Men det jag framför allt fokuserat på efter matchen i onsdags är det vi gjorde bra. För när vi gör det vi ska, då är vi riktigt bra. I första perioden ställde vi verkligen till bekymmer för Växjö. Det gäller att hitta den nivån över 60 minuter.