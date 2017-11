Örebro Innebandy besegrades av Pixbo på hemmaplan

Örebro Innebandy försökte tidigit ta kontroll över matchen när Daniel Hellqvist satte inledningsmålet mot Pixbo på hemmaplan via assist från Marcus Hjelm.

Men Pixbo lät inte det lilla underläget bestå och Max Wahlgren klev fram och tryckte in 1–1.

I första halvtidspausen stod den 1–2 till Pixbo.

I andra perioden tröttnade Marcus Ekengren i Örebro på underläget och gjorde 2–2 bakom Pixbos målvakt Jon Hedlund på en supersnygg frampassning av Simon Jirebeck.

Men Pixbo sprang ifrån och ökade tempot rejält och innan andra halvtidspausen stod det 2–5 på tavlan.

I den tredje perioden försökte Rasmus Rudolfsson trycka in ett mål på ett långskott, men domaren hann blåsa av innan bollen träffade nätet i mål. Då försökte Emil Lundmark sig på samma manöver och fintade in 3–5 via en framspelad boll från Jacob Embretzen till publikens jubel.

Pixbospelaren Max Wahlgren som gjorde fyra mål blev den svåraste nöten för Örebro att knäcka. Och till slut med motståndarna för svåra att rå på och matchen slutade 3–7.

MATCHFAKTA

Periodsiffror: 1 –2, 1 –3, 1 –2.

Publiksiffra: 789

Skott: 26–21

Målvakt: Adrian Kodelja.

Första femman: Rasmus Rudolfsson, David Palm, Simon Jirebeck, Simon Palmén, Marcus Ekengren.

Andra femman: Markus Lindgjerdet, Hannes Karlsson, Aron Ohlsson, Joel Kanebjörk, Suad Sofovic.

Tredje femman: Jim Genberg, Olle Åhman, Daniel Hellqvist, Lunkmark, Marcus Hjelm.

Avbytare: Gustav Klang, Jonatan Strömberg, Tim Lennartsson, Jacob Embretzen.