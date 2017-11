AIK-bossen om värvningen från Lindlöven – kan bli kvar hela säsongen: "Det är alltid det man siktar på"

Den 24-årige backen David Berg ansluter alltså från hockeyettan-klubben Lindlöven, vilket Expressens hockeyskribent Johan "MrMadhawk" Svensson avslöjade på söndagskvällen. David Berg har gjort 15 poäng på 13 matcher för Lindlöven den här säsongen, och han var även utlånad till Oskarshamn och noterades då för tre assistpoäng på fem matcher.

Berg ersätter i första hand Simon Fernholm, som blir borta en längre tid.

– Fernholm är en spelande back, och David är också en spelande back. Han har bra spelsinne och ska fylla Simons roll, säger Anders Gozzi som varit på plats på Lindlövens matcher för att scouta spelaren.

David Berg, som har Örebro IS som moderklubb, ansluter på en två veckor lång try out med förhoppning om att förlänga kontraktet säsongen ut.

– Det är klart att det är alltid det man siktar på, och det är alltid roligt att fylla på med spelare underifrån, säger Gozzi.