Blev derbyhjälte – efter sekunddrama i slutet: "Är inte direkt känd för att skjuta hårt och välriktat"

Först en smäll – i dubbel bemärkelse. Max Lalander krutade in 3–3 i krysset när inte ens en minut återstod av matchen. Lindlöven verkade ha räddat poäng hemma i Lindehov efter att ha legat under med 2–0 samtidigt som Kumla just tappat den ledningen.

– Det blev lite kaos där. Tim (Harrysson) gjorde en räddning, men släppte ut pucken för spel. Domaren blåste kanske lite väl snabbt för tekning. En tekning som de lyckades göra mål på, säger Christian Axelsson.

Men ur ingenstans fick han ett läge. Axelsson sköt. Lågt, inte jättehårt – men pucken letade sig ändå in bakom Isak Mantler.

Inte jättevälriktat och superhårt det där skottet?

– Haha, jag är väl inte direkt känd för att skjuta de mest hårda och välriktade skotten. Den kan ha styrt på någon också. Men det var riktigt skönt att den gick in, säger Axelsson.

Han avgjorde matchen – och en stökig tredje period med tre mål inom loppet av två minuter och tolv sekunder som gjorde att matchen höll på att svänga.

– Det var lite hafsigt spel. Men det är så det blir i derbyn, att det kan gå fort. Det visste vi ju också, att vi var tvungna att bara köra på.

Kumla hade 2–0 efter att Martin Modigs tryckt in matchens första mål drygt 12 minuter in i den första perioden och sedan assisterat fram Alexander Kovalonok fram till en utökad ledning i den andra perioden.

Lindlöven gick sedan ikapp till 2–2 i tredje perioden genom nyförvärvet från Västervik, Tony Pappila, och Niklas Rigelius. Men endast en dryg minut efter Lindlövens kvittering, sex minuter och 54 sekunder in i den tredje perioden, tryckte Alexander Kovalonok in Kumlas nya ledningsmål.

Sen jagade Lindlöven och fick också utdelning genom Max Lalanders mål – innan Christian Axelsson blev matchjälte.

– Det var nog ett tag sedan jag gjorde ett matchvinnande mål. Det minns jag nog inte ens riktigt, säger han.

Kör du samma variant nästa gång?

– Haha. Kanske lite hårdare och mer välriktat då.

Matchfakta: Lindlöven–Kumla 3–4

Periodsiffror: 0–1, 0–1, 3–2.

Målskyttar, Kumla: Alexander Kovalonok 2, Martin Modigs, Christian Axelsson. Lindlöven: Tony Pappila, Niklas Rigelius, Max Lalander.

Publik: 520, Lindehov.