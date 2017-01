Bik fortsatt urstarkt – tog sjätte raka hemmasegern

25 november – det var senaste gången Bik förlorade på hemmaplan, 0–1 mot Vita Hästen. Det var lagets blott andra förlust på hemmaplan den här säsongen? Den första var mot Björklöven, 6 oktober. Också den 0–1. Men när Björklöven var tillbaka i Nobelhallen tog Bik revansch – efter att ha vänt ett underläge.

För det var Lucas Sandström som pangade in 1–0-målet för Björklöven, 9.09 in i den första perioden. Biks Thomas Valkvae-Olsen såg till att det var kvitteran innan andra perioden. Och där satte Calle Berglund tonen redan efter 2 minuter och 19 sekunder. Pangade in ledningsmålet för Bik till 2–1. Carl Persson såg till att utöka den ledningen i mitten på den tredje perioden, innan nämnde Persson stängde matchen genom att göra 4–1 med knappt sju minuter kvar av matcheb. Axel Ottosson tröstmålade i slutet för Mora till slutresultatet 4–2.

Bik fortsatt i topp av tabellen på 69 inspelade pinnar, en poäng före skuggande Mora som vann sin match under kvällen mot Tingsryd med 2–0.