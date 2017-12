BIK lånar back från FBK – debuterar mot sitt förra lag Vita Hästen: "Blir förstås speciellt"

Under måndagen meddelade BIK Karlskoga att man lånar in FBK-spelaren Alexander Leandersson, som tidigare under säsongen spelat med just BIK men senast varit i Vita Hästen.

– Vi ser om vårt hus inför våren och garderar oss då vi inte vet när Berglind är tillbaka, säger BIK:s klubbchef Torsten Yngveson till NWT.