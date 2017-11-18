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Provläs till 15:36

Följ hockeyallsvenska mötet mellan BIK Karlskoga och Almtuna

Johan Wiklander debuterar för BIK Karlskoga hemma mot Almtuna.
Hockeypuls direktrapporterar från matchen.

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(+) LÄS OCKSÅ: Johan Wiklander om känsliga utlåningen: ”Klart någon blir förbannad”

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Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

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