Följ hockeyallsvenska mötet mellan BIK Karlskoga och Almtuna

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Johan Wiklander debuterar för BIK Karlskoga hemma mot Almtuna.
Hockeypuls direktrapporterar från matchen.
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(+) LÄS OCKSÅ: Johan Wiklander om känsliga utlåningen: ”Klart någon blir förbannad”
LÄS OCKSÅ: Johan Wiklander lånas ut till BIK Karlskoga: "Kommer att känna på varandra"