Gratismatchen gav Bik 1,8 miljoner som kan rädda elitlicensen – Örebroföretag gav mest: "Kan bli tungan på vågen"

Över 550 privatpersoner och nästan 200 företag har gått in med mellan tio öre och 20 kronor – totalt runt 340 kronor – per åskådare i tisdagskvällens hemmamatch mot Modo. Så när 5 280 åskådare trängde sig in i Nobelhallen cashade klubben in nästan 1,8 miljoner kronor.

Det är ingen liten summa för någon klubb – men en jättepeng för en klubb som i fjol omsatte totalt 22,6 miljoner kronor. Intäkterna från tisdagens match motsvarar alltså nästan en tiondel av hela Biks budget.

– Vi hade budgeterat för en miljon kronor på den här matchen, så man kan lugnt säga att det är över budget, säger Thomas Karlsson, marknadschef i Bik Karlskoga.

– 340 kronor per åskådare är rekord med över hundra kronor om vi jämför med tidigare år, och det roligaste är att vi fick med så många privatpersoner. Tidigare har vi bara haft företag som lagt pengar, men vi kläckte den här idén i somras och hoppades att en del skulle vilja vara med. Men det har slagit ut mer väl än vi kunde drömma om. Vi tänkte att några ville vara med och lägga tio öre per åskådare, men många har gått in och lagt en hel krona, det är helt sjukt bra.

Allra mest pengar kom dock från ett oväntat håll: Örebro. Lejons mäkleri la 20 kronor per åskådare – totalt alltså 105 600 kronor på ett bräde.

– Varför vi gör det här? För att ishockey i den här hallen är på riktigt, det är äkta, sa företagets ägare Erik Lejon till publikens jubel.

"Det är roligt att sponsra ett lag som inga experter tror på, men som alltid levererar. Karlskoga jobbar alltid hårdast och det gillar jag", tillade han i ett sms till NA.

Pengarna är välbehövliga. Svenska ishockeyförbundets nya regler för elitlicensen stipulerar att klubbar i hockeyallsvenskan från och med den här säsongen måste ha minst en miljon kronor i eget kapital för att få spela i serien – men Bik klev in i årets säsong med ett eget kapital på blott 534 000 kronor och tvingades till ett så kallat kontrollår. Klubben har förbundets ögon på sig, och finns inte miljonen på kontot när bokslutet summeras i vår blir det tvångsdegradering till division 1.

– De här pengarna kommer bli jätteviktiga, de kan bli tungan på vågen. Nu har vi i och för sig haft en väldigt bra säsong hittills ekonomiskt över huvud taget, både vad gäller publik och sponsorintäkter. Men det är klart de här pengarna kommer hjälpa till, säger Thomas Karlsson.

Rent sportsligt blev tisdagen dock ingen succé för Bik Karlskoga. Modo vann matchen med 1–0 sedan Oskar Ståhl-Lyrenäs gjort enda målet 2.33 in i mittperioden.

Bik ligger trots förlusten kvar på andra plats i hockeyallsvenska tabellen. 16 omgångar återstår av grundserien, och just nu har laget sju poäng tillgodo på jagande Tingsryd på tredjeplatsen. Lagen som slutar på första och andra plats möts i den hockeyallsvenska finalen, i bäst av fem matcher, om en plats i SHL-kvalet, medan lagen på plats tre till åtta har en betydligt längre väg dit.