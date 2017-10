IKO lånar spelare från hockeyettan: "Intressant spelare med rätt egenskaper"

Missa inte: Hockeypuls nya sajt – nyheter från SHL, SDHL och allsvenskan

Skador på backsidan har gjort att IK Oskarshamn har behövt se sig om för att stärka upp.

Under torsdagen meddelade de att David Berg lånas in från hockeyettan-klubben Lindlövens IF, hemmahörande i Örebro-trakten.

– Vi har tappat folk på backsidan och känner att vi behöver stärka upp, både för konkurrensens skull men också för att trygga upp och ha in en extra gubbe, säger sportchef Per Kenttä i ett pressmeddelande och fortsätter:

– David är en intressant spelare med rätt egenskaper för att passa bra in i vår ishockey. Han lånas in de kommande två veckorna så att vi får testa av honom och känna på varandra, kommenterar sportchef Per Kenttä.

David Berg har tidigare spelat i Örebro Hockey, där han har a-lagsmeriter, och därefter har 24-åringen spelat i Lindlöven.

Och för IKO:s assisterande tränare Jens Gustafsson är det inte ett obekant ansikte som dyker upp i Oskarshamn.

– Jens Gustafsson (IKO:s assisterande tränare) har haft honom i Örebro under sina första två år där, så han har bra koll på honom. Vi har även fått bra referensen från kontakter som kan honom bra, fortsätter han.

David Berg ansluter till IKO under fredagen.

