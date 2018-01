Arnessons självkritisk efter utvisningen som sänkte Örebro: "Dålig disciplin av mig"

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Rögle kvitterade streckmatchen mot Örebro Hockey med sju minuter kvar av tredje perioden. 2–2 efter att Örebro i andra perioden vänt ett tidigt 1–0-underläge till 2–1-ledning.

Men i förlängningen fick gästerna från Ängelholm sista ordet när Ludvig Rensfeldt styrde in pucken efter ett skott av Ben Youds, ett "powerplaymål" även om Örebrobacken Linus Arnesson klivit ut på isen två sekunder innan pucken gick i nät. Arnesson åkte ut 1.36 in i förlängningen efter att ha hakat upp Röglestjärnan Juamatti Aaltonen framför egna målet. Något som gjorde Arnesson rejält självkritisk efteråt.

– Det var dålig disciplin av mig, suckar Arnesson om utvisningen som avgjorde matchen.

– Det känns inte som att jag var på honom jättehårt, och sedan bara föll han. Men jag förstår att det ser illa ut när klubban är där uppe, mer illa än det var. Den ska inte vara där uppe, den ska vara på isen, men nu lättade den ...

LÄS OCKSÅ: Rensfeldt avgjorde för Rögle mot Örebro i förlängning – så var matchen

Arnesson var också inne på Samuel Jonssons kvitteringsmål i tredje perioden. Röglebacken smög upp bakom ryggen på Arnesson och Kalle Olsson och blev helt ren på bortre stolpen när passningen kom från Edwin Hedberg.

– Det var deras back som kom ned där och fick in en backhand. De hade de där marginalerna med sig i dag. Vid första målet kastade de in en puck framför mål som tog på vår backs grilla (Gustav Backströms) och in, medan vi återigen sköt väldigt mycket men inte fick den utdelning vi vill ha.

Och framför allt var Arnesson kritisk mot egna lagets utdelning i powerplay. Örebro spelade åtta minuter i numerärt överläge mot Rögle, men fick inte in pucken. Och sett över hela säsongen är Örebro sist i powerplayligan: Laget gör bara mål i 13 procent av sina numerära överlägen, och i snitt tar det över 13 minuter mellan målen.

– Det har ju blivit lite bättre på slutet, men vi måste få in en jämnhet så att vi kan lita på powerplay. Har man fyra powerplayn i en match så måste man göra åtminstone ett mål, det är sådant som dödar matcherna. Nu blev det en sur förlust i stället. Det känns förjävligt, faktiskt.

Det fanns ändå en del positiva saker att ta med: Örebro spelade stundtals riktigt bra hockey, och den tänkta fjärdekedjan med Kalle Olsson, Joakim Andersson och Johan Wiklander briljerade. Formationen låg bakom båda Örebros mål – efter två tekningar till vänster i offensiv zon.

Vid första tekade Andersson bak till Gustav Backström som tog ett direktskott från backposition – som Andersson själv styrde i mål medan "JW" stod framför Justin Pogge och skymde. Och vid andra vann Andersson återigen tekningen, och efter en tilltrasslad situation där Wiklander försökte mosa in pucken var det till slut Olsson som lyckades gneta in den.

Och i tabellen betydde Örebros enda poäng att laget trots allt drygade ut ned till kvalstrecket, eftersom Mora förlorade mot Karlskrona. Örebro har nu åtta poäng ned till Mora på fel sida strecket, men å andra sidan hela elva upp till Luleå på sista slutspelsplatsen.

– Det är nio matcher kvar till uppehållet, och vi fokuserar på dem, att få med sig så många poäng som möjligt. Man vet aldrig om andra lag får formsvackor och formtoppar, så vi får se då åt vilket håll det tar vägen. Det känns ändå som att vi har något bra på gång nu, vi tar poäng i många matcher efter att ha haft en tuffare period tidigare, säger Arnesson.

Härnäst ställs Örebro mot Linköping, på bortaplan på tisdag.

– Det är bara att ta tag i powerplayträningen och ladda om.

Örebro Hockey–Rögle 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (9.31) Ted Brithén (Ludvig Rensfeldt, Craig Schira).

Andra perioden: 1–1 (2.47) Joakim Andersson (Gustav Backström), 2–1 (16.10) Kalle Olsson (Johan Wiklander, Victor Bartley).

Tredje perioden: 2–2 (12.53) Samuel Jonsson (Edwin Hedberg, Stephen Perfetto).

Förlängning: 2–3 (3.38) Ludvig Rensfeldt (Ben Youds, Justin Pogge).

Skott: 29–33 (13–9, 11–8, 4–13, 1–3)

Utvisningar. ÖHK: 3x2. RBK: 5x2, 1x10.

Domare: Mikael Sjöqvist, Mikael Nord.

Publik: 5 179.