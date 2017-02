Blytung Örebroseger mot Leksand – Johansson tvåmålsskytt

Den första perioden präglades av mycket kamp där lagen fick två powerplay vardera utan att hitta nätet. Närmast för Örebro var Libor Hudacek när han tryckte sig in framför mål och så när även tryckte in pucken i nät bakom Atte Engren.

Även Leksand skapade lägen, men Julius Hudacek uppträdde stabilt i Örebrokassen.

Matchens första mål kom i stället i den andra perioden och det för Leksand. När Örebros nyförvärv Fredric Andersson satt utvisad sköt Ben Youds från blå och Martin Karlsson styrde in pucken bakom en skymds Hudacek.

Örebro var i brygga men lyckades ändå få in en kvittering när Martin Johansson snapapde upp pucken och avancerade in framför mål och forcerade in 1–1 sedan målvakten Atte Engren tappat in pucken i mål.

Johansson blev sedan tvåmålsskytt när han halvvägs in i perioden, placerad i slottet, styrde in en passning från Marcus Weinstock. Målet nästintill identiskt med det som Johan Wiklander gjorde mot Karlskrona i torsdags.

Örebro hade en 2–1-ledning med sig in i tredje perioden och den höll laget hela vägen in till slutsignal. Andra raka segern och ett ryck i tabellen. Nu är Örebro tolv poäng före kvalplacerade Leksand och därmed ett stort kliv mot säkrat spel i SHL nästa säsong.

PLUS: Så var matchen – läs matchrapporten i efterhand