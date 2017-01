Brännmyr: Sundblad vrålade igång Örebro Hockey – enda problemet är att det är för sent

"Målet är att vinna matcher och jaga ikapp de nio poängen upp till Luleå", sa Niklas Sundblad när han på torsdagsförmiddagen presenterades som Örebro Hockeys nya huvudtränare efter att Johan Tornberg fått kicken efter bara 23 dagar på posten.

Knappt nio timmar senare hade Luleå sett till att det där avståndet till slutspelsstrecket vuxit till elva pinnar, och ytterligare ett dygn senare fick Sundblad summera sin första match som Örebro Hockey-tränare som förlorare.

Sundblad har gjort sig känd som en tränare som pekar med hela handen – som ställer krav, vill se en offensiv och skridskotark hockey som kräver både muskler och kondition. Det är förstås inget man bygger upp på 24 timmar. Men man kan skrika igång entusiasm och hårt jobb – och det gjorde han direkt på sitt första träningspass på torsdagseftermiddagen liksom under debutmatchen mot Frölunda. Aktiv coachning, högljudd feedback, ett helt annat liv i båset än spelarna varit vana vid under Tornberg och – framför allt – Kenta Johansson.

Tom Wandell och Greg Squires fick varsin avhyvling – och då snackar vi modell hårblås – redan i första perioden – för att de inte åkte och bytte nog snabbt i powerplay. Och Glenn Gustafsson fick en kram efter en jättetackling nere i plexiglaset framför Örebroklacken.

Vem som helst kan se att det fortfarande saknas både en och två nivåer av självförtroende när Örebro Hockey kommer in i offensiv zon. Som när Joel Mustonen i slutet av första perioden blev frispelad till höger i zonen men i stället för att ta skott valde att försöka droppassa Daniel Viksten. Eller som när Marcus Weinstock blev fri från egen blålinje några minuter tidigare men blev upphunnen av junioren Filip Westerlund och inte ens lyckades få iväg ett skott. Men att laget över huvud taget var där – etablerade tryck och matade (om än för enkla) skott mot Frölundakeepern Dan Bakala är sjumilakliv i rätt riktning. Framför allt i den första perioden, där Örebro faktiskt dominerade spelet.

Bortser man från giftigheten i de avsluten hade ingen som just klivit in genom dörren och inte följt SHL den här vintern kunnat avgöra vilket lag som toppade tabellen med sju poängs marginal till tvåan och vilket som krisat, inte vunnit under ordinarie tid på över en månad och åtta matcher, och just bytt tränare.

Men även om man kan vråla igång ett hockeylag – Martin Johansson och Daniel Viksten spelade rakare och bättre och satte mer fart än man sett sedan våren 2015 och gnuggare som Glenn Gustafsson, Alexander Hellström och Johan Motin verkade njuta av den nya regin – så tar det längre tid att utbilda skickliga hockeyspelare.

Frölunda har – inte tu tal om saken – redan Sveriges bästa lag, och vann förstås rättvist. Örebro står kvar på två poäng på senaste åtta matcherna, och inget talar för att det blir någon utdelning när det vankas returmatch mot serieledarna redan på lördagskvällen.

Därför känns det rätt korkat att prata om slutspelsstrecket. Det känns redan kört, för sent. Allt borde handla om att rädda säsongen. Och i den kampen lovar Niklas Sundblads debut gott. Modet, tron och kampviljan (det gruffades i var och varannan avblåsning på gammalt allsvenskt manér) som Örebro Hockey visade mot Frölunda är exakt vad som krävs för att rädda kontraktet.