Fahlander förklarar twitterilskan mot Örebro Hockey: "Är så respektlöst mot supportrar"

Han har beskrivits som en av de viktigaste personerna bakom att Örebro Hockey tog sig till SHL. Det genom att ha agerat både ordförande och storsponsor i klubben. Mikael Fahlander har heller aldrig gjort någon hemlighet med att hans hockeyhjärta bultar för Örebro.

Men efter Örebros 6–0-förlust mot Malmö dagen innan nyårsafton, den sjunde förlusten på åtta matcher, rann det över för Fahlander. På twitter riktade han skarp kritik mot lagets inställning och på sättet laget leds.

"Blir vansinnig när jag ser sju-åtta års arbete mot Örebro Hockey på väg att raseras. Agera!" skrev han i en första tweet och fortsätte sedan:

"Jag skiter högaktningsfullt i om det görs 'många bra saker'. Resultat är det som räknas. Förstår man inte det ska man träna P12. Kriga varje närkamp som det vore den sista i livet, täck skott med huvudet om det så krävs, rensa framför egen kasse, gå på mål i offensiven. Och bänka varenda jävel som inte ställer upp 100 procent på det. Så vinner man hockeymatcher. Börja med det så kommer resultaten."

Han fortsätte också med att minnas tillbaka till när Malmö-tränaren Peter Andersson, som ju var den tränare som förde upp Örebro Hockey i SHL, var i just Örebro.

"Peter Andersson ställde en fråga till spelarna i Örebro när han träffade dem för första gången: 'varför spelar ni hockey?'. Fick flera olika svar. Han lackade ur och sa: 'man spelar hockey för att vinna!". Slut på diskussion. Jämför det med 'vi gör många bra saker', och Magnus Ugglas "Jag mår illa ringer i öronen.

Till NA förklarar Mikael Fahlander varför han reagerade så kraftigt.

"Tycker det är så respektlöst mot supportrar och andra som brinner för klubben att säga 'jag är inte orolig' när det ser ut som det gör. Vi har tagit 2 poäng av 21 möjliga sista sju matcherna och vi blir förnedrade mot Malmö. Det är många som brinner och är oroliga. Om det fortsätter såhär kvalar vi nedåt och det kan mynna ut i en katastrof jag inte ens vill tänka på", skriver han i ett sms och fortsätter sedan:

"Det är kris, och ju fortare alla kommer till insikt med det och börjar agera rätt desto fortare kan det vända. Och det måste ske nu, inte sen."

Fahlander var den sponsor som under lång tid pumpade in miljoner i Örebro Hockey. Men han har de senaste åren gått in som sponsor, under olika projekt och företag, i flera andra hockeyklubbar däribland Luleå och Örebro samarbetsklubb Vita Hästen. Förutom att agera hockeysponsor är han även en av fotbollklubben Djurgårdens huvudsponsorer.

Det är inte första gången som den 41-årige entreprenören fått skriverier i medierna till följd av sitt twittrande. När Örebro låg fortfarande låg i allsvenskan var hans twittrade ett ständigt återkommande ämne i Hockeysverige innan han 2012 bestämde sig för att ta en paus från den offentliga rollen.