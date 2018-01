Fem heta punkter efter Örebro–Malmö: ”Hardts målfyrverkeri, magsjuka och Örebros målvaktskris”

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

LÄS OCKSÅ: Mardrömsdebut för målvakten i magsjukt Örebro Hockey – blev förnedrat när Malmöforward skrev historia

1. Örebros målvaktskris

Eero Kilpeläinen saknades redan före matchen på grund av sjukdom. Och efter en period, och underläge 1–2, fick Axel Brage kasta in handduken på grund av sjukdom. In kom junioren Isak Mantler och fick göra A-lagsdebut. 19-åringen fick tuffast tänkbara start när Örebroförsvaret gick bort sig och lämnade öppen gata för Daniel Zaar som kunde göra 3–1. Mantler kom dock in i det och svarade för två klart godkända perioder i ett för övrigt mycket otacksamt läge att hoppa in och spela. Och han räddade en straff, bara en sådan sak!

2. Hardt mer än dubblade säsongens målskörd

Dansken Nichlas Hardt har, med hans mått mätt, haft en trög säsong vad gäller produktionen. Tre mål och åtta assist före matchen mot Örebro. Efter densamma var målskörden fördubblad och mer därtill. Hardt slog till med ett fyra mål. Var påpassligt framme vid samtliga fullträffar och var där han ska vara – framför målet. Snacka om viktigt för Malmö om han kan fortsätta producera.

3. Magsjukan i Örebro

Magsjukan fortsätter gäcka Örebro. Eero Kilpeläinen och Joakim Andersson var indisponibla redan före matchen. Och under densamma insjuknade även Axel Brage och Viktor Ekbom. Efteråt tömde Örebro omklädningsrummet så snabbt som det gick och de har även valt att inte träna på fredagen. Allt för att hålla spelarna borta och inte riskera att smittan sprider sig.

4. Stefan Warg kom hem – till utvisningsbåset

Örebroaren Stefan Warg kom hem – och fick besöka det utvisningsbås han besökt ganska så många gånger tidigare i sin karriär. Detta för snack. Malmö tog lång tid på sig vid ett byte vid avblåsning. För lång tid tyckte domaren som sa ifrån. Warg röt i tillbaka och fick två minuter för det. Den tidigare Örebro Hockey-profilen Mikael Fahlander twittrade ut att han läst Wargs läppar som sa ”Du är så jävla dålig”. Nu tar jag ju Fahlanders förmåga att läsa läppar med en nypa salt, men klart var i alla fall att han var riktigt förbannad på domaren.

5. Örebros flyt med övriga resultat

Karlskrona föll stort. Mora föll hemma och Rögle föll stort. Resultaten gick Örebro Hockeys väg. Nej, vad lagen ovanför gjorde struntar jag i. Topp tio har jag glömt för längesen. Det handlar om hålla lagen nedanför bakom sig. Och det gör man alltjämt.

(+) MATCHRAPPORT: Så var Örebro–Malmö!

► Gilla Hockeypuls på Facebook

► Följ Hockeypuls på Twitter