Finsk show när Örebro bröt förlustsviten mot Skellefteå

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter

Det var en trevande matchinledning där båda lagen hade svårt att få i gång spelet. Men allt eftersom blev det mer och mer Örebro. Tvillingarna Spink, Tyson och Tylor, hade ett jätteläge när de kom två mot noll på Viktor Ekboms fina passning. Men Gustaf Lindvall i Skellefteås mål stod för en drömräddning när han lyckades sträcka ut benskyddet på Tysons avslut.

Men Örebro skulle få sitt ledningsmål. Detta när Sakari Manninen fann sin finske landsman, Jere Sallinen, i slottet. Första avslutet räddades av Lindvall, men Sallinen lyckades trycka in sin egen retur fram till 1–0.

Örebro hade det mesta och det bästa och fortsatte på samma visa i den andra perioden. Fick till chanser de inlednade minuterna mot ett Skellefteå som fick försvara sig med näbbar och klor.

Men i ivern att utöka ledningen gick Örebro bort sig när backen Victor Bartley följde med i ett anfall. Skellefteå vände spelet snabbt och Bud Holloway friställde Jesper Olofsson som var klinisk i avslutet fram till 1–1.

Målet gav gästerna energi och Holloway skulle kliva fram igen halvvägs in i perioden när han skickade in 2–1 nere från högra sarghörnet. En puck som Axel Brage, målvakts för kvällen Örebro, tappade in – en målvaktstavla.

Skellefteå trummade på och fortsatte skapa chanser mot ett Örebro som tappade spelet helt i slutet av perioden och spelet var stundtals parkerat i hemmalagets zon. Skellefteå hade dessutom en puck inne som dock blev bortdömt efter videogranskning sedan Bud Holloway åkt in i Axel Brage i samband med att Adam Pettersson satte pucken i nät.

Men Örebro kom tillbaka i tredje perioden och det var då dags för Sakari Manninen show i Behrn arena.

Drygt två minuter in i perioden tog han tillvara på en dålig rensning från Jonathan Pudas och skickade in ett snyggt backhandskott upp i krysset.

Halvvägs in tredje perioden drev han upp pucken, hittade Tom Wandell som åkte ifrån sin back och kunde servera Jere Sallinen öppet mål fram till hans andra kasse för kvällen fram till 3–2.

Örebro kunde sedan hålla ut till en efterlängtad trepoängare. Förlustsviten stannade därmed till fyra matcher. Skellefteå fick se sin två matcher långa segersvit brytas.

Matchfakta

Första perioden: 1–0 (11.37) Jere Sallinen (Sakari Manninen).

Andra perioden: 1–1 (03.45) Jesper Olofsson (Bud Holloway). 1–2 (10.21) Bud Holloway (Jesper Olofsson, Jonathan Pudas).

Tredje perioden: 2–2 (02.35) Sakari Manninen. 3–2 (09.13) Jere Sallinen (Tom Wandell, Sakari Manninen).

Skott: 32–18 (7–2, 14–9, 11–7).

Utvisningar: ÖHK 1x2. SAIK 1x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Wolmer Edqvist.Publik: 5016

Örebro

Målvakter: Axel Brage (Eero Kilpeläinen).

Backpar: Viktor Ekbom–Linus Arnesson. Alexander Hellström–Jonathan Andersson. Gustav Backström–Victor Bartley. Sjundeback: Arvid Aronsson.

Kedjor: Jere Sallinen–Tom Wandell–Sakari Manninen. Libor Hudacek–Joakim Andersson–Marcus Weinstock. Daniel Viksten–Tylor Spink–Tyson Spink. Kalle Olsson–Christopher Mastomäki–Gustaf Franzén. Extraforward: Glenn Gustafsson.