Första beskedet om Johan Adolfssons skada: "Tog på lårbenet ned mot knäet"

Det var med sex minuter kvar av ordinarie tid som Örebro Hockey-forwarden Johan Adolfsson åkte på ful tackling mot benet av Frölundabacken Jonathan Sigalet, i neutral zon.

Adolfsson blev liggande på isen med svåra smärtor i vänster knä, och behövde hjälp för att först ta sig ut i båset och därifrån direkt vidare ut i omklädningsrummet.

20 minuter efter matchen gav Örebros lagläkare Ulf Nordström ett första, preliminärt utlåtande om forwardens tillstånd.

– Han fick en smäll mot benet, kan man säga. Lårbenet och ned mot knäet, säger Nordström.

Kan man säga om ledband eller korsband i knäet fått stryk?

– Nej, vi kommer att titta närmare på honom närmaste tiden.

Går det att göra någon typ av prognos?

– Nej, inte just nu.

När kan ni udnersöka honom närmare?

– Vi kommer att se närmaste dagarna hur han mår.

Har du någon känsla för hur illa det är, om det känns okej eller är hemskt?

– Nej, men man kan säga att han mår bättre nu än han gjorde tidigare.

Adolfsson har en lång skadehistorisk, och många trodde att hans karriär var över när han inte kunde spela någonting säsongen 2013/14 på grund av sviter efter upprepade hjärnskakningar. Och så sent som i våras oprerades han för "sportbråck", msisade slutet av förra säsongen och fick inleda hösten utlånad till hocekyallsvenska Vita Hästen. Men Adolfsson har krigat sig tillbaka gång efter gång, och tre senaste säsongerna har han varit bättre än någonsin och för första gången i karriären spelat i SHL. 30-åringen är fostrad i gamla Örebro IK, och är just nu den ende örebroaren med en given plats i Örebro Hockeys laguppställning.

Sigalet fick bara två mintuers utvisning för situationen där Adolfsson åkte på knäskadan, och den rubricerades konstigt nog som roughing. Frölunda vann matchen med 2–1 efter förlängning.