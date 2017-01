Hellsing: Starkt Örebro men bli inte för nöjda – Leksand jagar

När första fjärdedelen av säsongen var avklarad skrev jag en krönika om att det kändes som en hel säsong redan hunnit avverkas med allt som hade hänt i Örebro Hockey. Tänkte att nu bör det väl bli lugnt ett tag. Jag kunde inte ha mer fel.

Örebro har sedan dess hunnit tillsätta en huvudtränare och sparkat honom efter 23 dagar. Glädjespridaren – i alla fall utåt sett – Johan Tornberg fick tillsammans med Lasse Ivarsson lämna klubben med svansen före. In kom Niklas Sundblad, med en blick som kan mörda. Det är en stenhård tränare som Örebro har fått in och han har höga krav. Men främsta kravet är ändå det hårda arbetet. Och det var just det hårda arbetet som till slut resulterade i två starka insatser mot Frölunda, men ändå ”bara” en poäng.

Å andra sidan, ska man någon gång kalkylera med förluster så ska man kanske göra det mot Frölunda – Sveriges solklart bästa lag just nu. Inget snack. Niklas Sundblads mantra de tre dagar han varit i Örebro har handlat om vikten att vinna hockeymatcher. Och det har han helt rätt i.

Men för Örebro har det även i de här två matcherna handlat om att hitta en känsla att man kan. Att det går. Även de gånger man är underlägset. För sett till 120 minuter mot Frölunda plus förlängning var Örebro underlägset, inget snack om det. Men inte så underlägset. I Scandinavium såg det värre ut än vad det var. Frölunda hade ett kompakt tryck i anfallszon, men ett vilt kämpande bortalag höll undan hemmalaget från att ta sig in i klara lägen. Någon gång brister det, det är oundvikligt. Denna gång när Petr Zamorsky tappade kontakten med Mats Rosseli Olsen varpå norrmannen kunde vandra in i slottet och pricka in 1–0.

Det är vid sådana tillfällen vi så ofta sett Örebro vika ner sig tidigare. Men den här gången fanns det inte på världskartan. Örebro kopplade bort de onda tankarna, fortsatte i samma stil mot ett hemmalag som blev allt mer frustrerat över att inte kunna komma till på det sätt de är vana att göra på hemmaisen. Bara en gång tidigare under säsongen hade Frölunda endast gjort ett mål under ordinarie tid. Mot Örebro skedde det för andra gången. Detta tack vare det tidigare så utskällda spelet i egen zon som plötsligt var klanderfritt. Örebros backuppsättning har kritiserats, men i det här dubbelmötet förtjänar samtliga beröm. Och det var dessutom en back som klev fram offensivt.

Bobbo Petersson såg med sin kvittering till att totalt fyra tappade hemmapoäng under säsongen blev till fem för Frölunda. En stor fjäder i hatten för Örebro.

Tränarbytet har onekligen gett positiva effekter. Och det är bra, men också naturligt. Förändringar brukar kortsiktigt medföra i att lag sluter sig samman och tar tag i saker. Det var samma när Johan Tornberg och Lasse Ivarsson fick ta över efter att Kenta Johansson hoppat av tränaruppdraget. Och det är därför Örebro måste vara noga och inte börja slappna av. Risken är att man till slut faller tillbaka i gamla synder och det börjar se ut som det gjort tidigare.

Så blev det till slut under Johan Tornberg. Och även om Örebro vann en poäng i dag tappade laget i bottenstriden då Leksand – som nu vuxit in i SHL-kostymen på allvar och bara blir bättre – tog tre pinnar mot Malmö. Avståndet mellan Örebro på tolfteplatsen och det 13:e-placerade dalalaget under kvalstrecket är nu bara två poäng. På torsdag möts lagen. Örebro får passa sig. Men jag tror å andra sidan de fått in en huvudtränare som inte kommer få laget att slappna av någon gång. Inte under några som helst omständigheter.